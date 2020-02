Sanremo 2020, le date: quando inizia e come seguirlo

Sanremo 2020: quando inizia e dove vederlo (anche in streaming)

Sanremo 2020: a che ora inizia e quanto dura

Sanremo 2020: le cinque serate, date e scaletta

Prima serata, martedì 4 febbraio : durante la prima serata si esibiranno solo 12 dei 24 cantanti in gara e sarà stilata una classifica con i voti della Giuria Demoscopica. Si esibiranno anche 4 Nuove Proposte attraverso sfide dirette a coppia. Le due canzoni vincitrici dei giovani nelle rispettive sfide accederanno alla terza serata, le altre due rimanenti verranno eliminate.

Seconda serata, mercoledì 5 febbraio : con la stessa modalità della prima serata, si esibiranno gli altri 12 cantanti in gara che saranno ugualmente votati dalla giuria Demoscopica. Verrà stilata, inoltre, una classifica complessiva con tutte le canzoni in gara. Anche per le Nuove Proposte si seguirà la stessa modalità della prima serata.

Terza serata, giovedì 6 febbraio : durante la terza serata i cantanti in gara si esibiranno con canzoni che hanno caratterizzato la storia del Festival accompagnati da ospiti italiani o internazionali. Le loro performance saranno valutate dall’Orchestra del Festival e la media tra le percentuali di voto si sommeranno a quelle delle serate precedenti. Le nuove proposte, invece, si sfideranno nuovamente in due coppie e la votazione avrà un sistema misto: Giuria Demoscopica, Sala Stampa e Televoto.

Quarta serata, venerdì 7 febbraio : le due nuove proposte rimaste in gara si sfideranno e verrà decretata la canzone vincitrice. I big, invece, si esibiranno nuovamente e la media tra le percentuali di voto ottenute si sommerà a quella delle serate precedenti.

Quinta serata, sabato 8 febbraio: dopo l’esibizione dei 24 campioni verranno decretati i primi 3 artisti in classifica che si esibiranno di nuovo per procedere ad un’ulteriore votazione che decreterà la canzone vincitrice del Festival.

Presto ilospiterà ancora una volta le cinque serate del più importante festival della musica italiana. “Sarà il Sanremo di tutti” ha detto: quest’anno ci sarà la reintroduzione dellein una gara a parte e ci sarà spazio per ogni genere musicale.? Ecco una breve panoramica!Dopo due anni di direzione artistica guidata da Claudio Baglioni, la dirigenza delquest’anno passa ad Amadeus che ha già promesso tante novità da scoprire ogni sera.La 70esima edizione del Festival della musica italiana andrà in scena dale sarà in onda su Rai 1 e in Eurovisione. Come sempre c’è la possibilità di seguire le serate in streaming, su, sito che permette di vedere e ascoltare gratuitamente i programmi prodotti dalla Rai.Laè quindi in programma per la sera di martedì 4 febbraio su RaiUno alle 20:40.Precede la serata il programma "Prima Festival" alle 20:30.Alle 00:45 ci sarà invece lo spazio per il TG1 Notte, seguito all'1:15 da "Che tempo che fa".Il festival, in onda su Rai 1 e in Eurovisione, seguirà due circuiti distinti: la sfida dei big per la gara tradizionale e quella dei giovani cantanti per la sezione Nuove Proposte.