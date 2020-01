La pupa e il secchione e viceversa: cast e partecipanti, tutte le coppie

La pupa e il secchione 2020: chi sono le coppie partecipanti

Dario Massa e Marina Evangelista

Lui, ragazzo dalla folta chioma, è nato a Napoli nel ‘93 dove ha studiato all’università Federico II ed è attualmente un game designer, molto attivo nel mondo dei giochi da tavolo. La sua pupa è Marina Evangelista, una ballerina di 26 anni, nata a Palmi (Reggio Calabria); fin da bambina la sua passione è sempre stata la danza e la recitazione.



Giovanni Tobia De Benedetti e Carlotta Cocina

Il primo ha 22 anni ed è latinista amante della letteratura e in particolar modo di Cicerone. Diplomato al Liceo Classico, è iscritto alla facoltà di Lettere Classiche all’Università La Sapienza di Roma. Parla come un uomo d’altri tempi, giocando con le citazioni latine e utilizzando termini ricercati. Lei è una modella di 24 anni nata a Roma. Amante del lusso, ha girato il mondo sempre in posti alla moda come Dubai, Miami, Londra, ed è appassionata di moda e shopping.



Raffaello Mazzoni e Angelica Preziosi

Raffaello (nato a Bologna) vincitore della selezione europea per un dottorato di ricerca presso l’Università di Düsseldorf e laureato in farmacia, lavora come ricercatore medico e analista presso una clinica sportiva. Si reputa elegante, sia nei modi sia nel vestire, da qui il suo soprannome: il Conte. La "pupa" invece è una fotomodella romana di 27 anni; nel futuro le piacerebbe lavorare nel mondo dello spettacolo.



Andrea Santagati e Martina Di Maria

Il secchione di Catania è un istruttore di scacchi appassionato al suo lavoro dai tempi delle scuole medie. Tiene anche corsi online, seguendo ragazzi di tutto il mondo. Martina, 24 anni, anche lei di Roma come Carlotta e Angelica è una ragazza immagine. Il suo sogno è diventare famosa e lavorare come modella oppure in tv e il suo idolo è Belen Rodriguez.



Giovanni Boni e Martina Fusco

E' la coppia più giovane, entrambi di 18 anni. Il primo è uno studente di Reggio Emilia, grandissimo esperto di computer e tecnologie. La sua "pupa" è di Napoli, è appassionata di danza e adora ballare. Vive con la sua famiglia ma il suo sogno è trasferirsi a Milano, città della moda.



Lorenzo De Lauretis e Stella Manente Lorenzo è un giovane ventottenne informatico de L’Aquila. Nel 2018 è stato dichiarato il più intelligente d’Italia. Fin da bambino, sognava di diventare informatico e così ha fatto, con una laurea e un master da 110 e lode. Inoltre ha partecipato alla puntata di Ciao Darwin 8 “Cime contro Rape”. Stella, la "pupa", è un’influencer di Mestre. Lo scorso giugno, durante il Gay Pride di Milano, è diventata protagonista di un caso mediatico a causa di alcune sue dichiarazioni, per le quali si è poi scusata.



La pupa e il secchione 2020: i viceversa

Florencia Lourdes Genna e Mariano Catanzaro

La "secchiona" è nata in Argentina ma si è trasferita in Italia da piccola. Ha 34 anni e vive a Vittorio Veneto; insegna chimica, fisica e matematica, studia medicina naturale da autodidatta e ha un’erboristeria con i suoi genitori. Lui ha 26 anni ed è di Napoli. Ex tronista del programma “Uomini e Donne”, ha svolto tantissimi lavori, da imbianchino, a commesso, ad autista di ambulanze.



Maria Assunta Scalzi e Stefano Beacco Maria ha 25 anni, è nata a Crotone e adora il suo dialetto tanto da averlo utilizzato per scrivere la tesi della laurea triennale in Lettere e Beni Culturali. Sogna di diventare insegnante di Italiano e pensa che la grammatica sia essenziale. Il suo "pupo" è di Milano e lavora come stripper, la sua passione sono i motori, le moto e la velocità.



É andata in onda ieri la prima puntata dela versione italiana del reality show, trasmesso per la prima volta negli Stati Uniti d'America nel 2005., ritorna sugli schermi degli italiani con lacondotta da. La grande novità di quest’anno è, come dice il titolo stesso, la presenza in gara diDurante le settimane che passeranno insieme, le otto coppie che andremo a conoscere nel particolare in questo articolo: i "secchioni" cercheranno di trasmettere il loro sapere alle "pupe", le quali a loro volta dovranno sottoporre agli altri esercizi fisici al fine di migliorare il proprio aspetto.Ma quali sono quindi queste coppie che si contenderanno il montepremi finale? Scopriamole insieme: