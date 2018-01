Sanremo 2018: chi sono gli ospiti internazionali?

Chi sta aspettando con trepidazione il Festival di Sanremo 2018 senza dubbio conosce da tempo i nomi dei 20 big in gara e delle 8 Nuove Proposte che si sfideranno a suon di musica sul palco dell'Ariston. Chi saranno, invece, i tradizionali ospiti internazionali. Il direttore artistico del Festival, Claudio Baglioni, qualche giorno fa ha svelato ufficialmente i primi due nomi delle star della musica mondiale che arriveranno a Sanremo. Si tratta di un duo del tutto inaspettato. Curioso di scoprire chi sono? Allora non ti resta che leggere subito questo articolo!

Gli ospiti internazionali

Attendere tutti questi giorni, tra vari rumors che si rincorrevano, è valsa la pena! Ad esibirsi sul palco dell'Ariston, come, saranno due veri big:. Entrambi, come voluto da Baglioni, si esibiranno rendendo omaggio alla canzone italiana. Inoltre Sting, per promuovere il suo ultimo album,I due presenteranno il loro nuovoda pochissimo uscito in radio. Con questa loro canzone porteranno un pezzo di Jamaica all'Ariston. Oltre a loro, come già annunciato nelle settimane scorse, gli altri ospiti al momento confermati sarannoChiara Ponzani