Sanremo 2020: i cantanti in gara che hanno vent'anni

Sanremo 2020: tutti i partecipanti Under 30

Mai come quest'annoè così alla portata dei. In gara ci sono 24 cantanti, di cui una buona percentuale con un’età inferiore ai 30 anni, che porteranno al Festival l’interesse delle nuove generazioni, che solo ultimamente - con la sempre maggiore partecipazione di giovani emergenti, in particolare (ma non solo) quelli provenienti dagli apprezzatissimi talent - si sta risvegliando, dopo anni di lontananza.Sarà la mossa giusta per continuare a fare la corte alla? Per saperlo bisogna aspettare qualche settimana, quando su RaiUno dal 4 all'8 febbraio vedremo l'edizione condotta da Amadeus. Nel frattempo, però, possiamo andare a conoscere tutti gli artisti che di sicuro conoscete e che vi sono coetanei o quasi: vi spingeranno a seguire la?.Escludendo i partecipanti della categoria nuove proposte (tra cui Leo Gassman e Fadi), tra glidella 70esima edizione del Festival della musica italiana ci sono il trapper Achille Lauro, l'ex di Amici Alberto Urso, la regina del twerk Elettra Lamborghini e molti altri. Ecco i loro profili più da vicino.Pseudonimo di Lauro De Marinis, è un rapper e cantante italiano. Ha ancora 29 anni, entrerà nei 30 solo il prossimo luglio. Noto per i suoi lavori nell'underground hip hop, ha preso parte alla 69ª edizione del Festival di Sanremo, con il brano Rolls Royce, con un'ottima prestazione e qualche polemica. Non era la prima volta per Lauro in Tv: era stato protagonista, insieme all'amico e produttore Boss Doms, dell'edizione 2017 di Pechino Express. Prenderà parte a Sanremo 2020 con il brano Me ne frego.Classe '97, è il più giovane cantante insieme ad Anastasio. Alberto Urso è un cantante e tenore italiano: ha partecipato all’ultima edizione di Amici, uscendo da vincitore. A settembre ha inoltre vestito i panni di coach della squadra blu della prima edizione di Amici Celebrities. Nasce a Messina dove ha studiato al Conservatorio. Porterà a Sanremo la canzone Il sole a est.Il rapper, all'anagrafe Marco Anastasio, ha 22 anni e paio di mesi in più di Alberto Urso, è un cantautore e rapper italiano, vincitore della dodicesima edizione di X Factor. Parteciperà con la canzone Rosso di rabbia.La "Twerking Queen", è un personaggio televisivo e cantante italiana, nipote dell’imprenditore Ferruccio Lamborghini, fondatore dell’omonima azienda. Nel 2016 ha partecipato al Super Shore, trasmesso in Spagna e America Latina e sempre nello stesso anno è stata tra i protagonisti del docu-reality di MTV #Riccanza. Dall’anno scorso coach di The Voice of Italy, ha debuttato nel mondo della musica (reggaeton) con la canzone Pem Pem. Porterà al festival il brano Musica, e il resto scompare.Nata a Roma nel 1990, rientra per un pelo in questa lista: farà trent'anni il prossimo maggio. Elodie si è classificata seconda alla quindicesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, ma in pochi anni ha già conquistato il pubblico italiano con canzoni di successo e collaborazioni di primo piano. E' la seconda volta a Sanremo: ha già partecipato nel 2017 con il brano Tutta colpa mia, piazzandosi all’ottavo posto. Quest’anno parteciperà con il brano Andromeda.E' una cantante italiana con cittadinanza francese, farà 26 anni proprio tra pochi giorni, il 12 gennaio. Come Elodie, ha partecipato ad Amici arrivando seconda, e precedentemente nel 2012 a Sanremo nella categoria Giovani. Quest’anno si esibirà sul palco dell’Ariston con il brano Come mia madre.Pseudonimo di Antonio Signore, Junior Cally è del '91 ed è un rapper e produttore discografico italiano. Il nome d'arte Junior Cally è un omaggio al celebre cantante reggae giamaicano Junior Kelly. Ha riscontrato notevole successo dopo l'episodio accaduto il 30 agosto 2019 nel videoclip del singolo Tutti con me. Nelle prime scene del video musicale il rapper romano, conosciuto da sempre con una maschera antigas sul volto, ha deciso dopo 2 anni di carriera, di rivelare la sua identità mostrandosi al pubblico. No grazie è il titolo della canzone con la quale si esibirà a Sanremo 2020 (chissà se con o senza maschera).Sono un gruppo musicale indie rock italiano formatosi a Bergamo nel 2010. Il nome del gruppo, di età media 24 anni, deriverebbe dalla birra scozzese Tactical Nuclear Penguin, la più forte del mondo. La loro canzone al festival di Sanremo si chiama Ringo Starr.Pseudonimo di Riccardo Marcuzzo, ha partecipato alla sedicesima edizione di Amici vincendo la categoria canto, ma perdendo lo scontro finale con il vincitore della categoria ballo, il suo compagno di squadra Andreas Müller. Dopo l'esperienza nel talent, ha pubblicato un album e collaborato con artisti reggaeton come CNCO e Reik. Riki è del '92, la canzone che porterà al festival si chiama Lo sappiamo entrambi.