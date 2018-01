Sanremo 2018: le curiosità sui protagonisti

Il Festival di Sanremo 2018 è ormai alle porte e sono tante le notizie che si susseguono su uno degli eventi più attesi e importanti della tv. Proprio per questo motivo, Skuola.net per farti arrivare preparato al grande appuntamento, ha cercato di scovare alcune curiosità, pochi o forse nessuno le conosce, su alcuni dei big in gara. Curioso di sapere di cosa stiamo parlando? Cosa aspetti, inizia subito a leggere il nostro articolo!

Cosa possiamo dire che non sia già stato detto su questa eclettica cantante? Intanto partiamo dalNina Zilli non è certo il suo nome di battesimo, ma la fusione di quello della suaIl cognome, invece lo ha ereditato da sua madre. Abbiamo poi scoperto che da adolescente non si considerava attraente. Crescendo avrà cambiato opinione?Appena sono stati resi noti i titoli delle canzoni che i 20 big porteranno a Sanremo 2018, certamente avrai notato qualcosa di familiare in quello del, infatti, è un chiaro richiamo all’artista messicana dallacome affermato dallo stesso Stash. A quanto pare è perfetta percon il quale la band si esibirà sull’Ariston.La suache le ha prima portato la vittoria ad ‘Amici’ e ora la possibilità di esibirisi a Sanremo 2018 ha radici profonde. Sua madre e suo zio, infatti, sin da piccola le hanno messo a disposizione la lorodi Dire Straits, King Crimson e Led Zeppelin. Impossibile per lei non amare la musica!I suoie no, non hanno nulla a che fare con i simpatici animali a quattro zampe.accaduto proprio lo scorso anno. Un gruppo di ragazzi, prima che Ermal iniziasse a cantare, urlò il classico in bocca al lupo. Il cantante, probabilmente preso dall’emozione del momento,Noemi ha un bellissimo p. La ragazza è anche la sua agente e la segue quindi in ogni suo spostamento. Noemi è certa che basti la presenza di sua sorellaPrima di arrivare al successo ed emozionare migliaia di persone con i suoi brani, Fabrizio Moro ha alle spallee soprattutto lontano dal mondo della musica. Lavorava infattiper 12 giorni al mese. Per fortuna poi è riuscito a realizzare il suo sogno, vivere di musica.Chiara Ponzani