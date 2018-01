Festival di Sanremo: date, cantanti in gara e ospiti

Come ogni anno, torna puntuale uno degli appuntamenti più attesi e importanti della musica italiana: il Festival di Sanremo! Nonostante sia giunto alla sua 68esima edizione, la competizione canora non smette di creare interesse e polemiche. Anche se mancano ancora diverse settimane all’inizio, tante le notizie, vere o presunte, che circolano in rete. Sei curioso di sapere chi lo presenterà? Quali cantanti saliranno sul palco più desiderato e allo stesso temuto? Chi saranno gli ospiti internazionali? Allora non ti resta che leggere il nostro articolo e arrivare preparatissimo all’inizio del Festival di Sanremo!

Le date di Sanremo 2018: quando inizia

Il programma del Festival di Sanremo 2018

I conduttori di Sanremo 2018

I cantanti in gara

Il Festival di Sanremo va in onda ogni anno più o meno sempre nello stesso periodo, ovvero durante la prima settimana di febbraio. Quest’annoCinque serate in cui tutti gli occhi saranno puntati sul palco dell’Ariston, doveper vincere l’ambito concorso canoro.Martedì 6 febbraio assisteremo alleche saranno votate dal pubblico attraverso il televoto, dalla giuria Demoscopica e dalla giuria della Sala Stampa. Nellainvece, ad esibirsi sarannovotati sempre dalle tre giurie, eanch’esse sottoposte a votazione. Glivotati sempre dalle tre giurie. Lasarà piena di eventi: verrà infatti proclamato ile iNella, dopo il tris di Carlo Conti, arriva proprio un cantante:che è anche direttore artistico. Vista l’importanza, l’evento non può certo avere un solo conduttore. Al suo fianco ci saranno la bellissimaper la seconda volta sul palco dell’Ariston, la prima fu nel 2007 accanto a Pippo Baudo, e l’attoreSaranno loro tre a traghettare il pubblico durante le cinque serate del Festival. La sua sarà stata una scelta vincente? Non resta che aspettare l’inizio del Festival per dirlo! Per il momento, già si sono fatte sentire leche Baglioni, Hunziker e Favino riceveranno. Il primo porterà a casa benla bella showgirl dovrà invece ‘accontentarsi’ dimentre l’attore guadagnerà ‘solo’Insomma nessuno dei tre può certo lamentarsi!Oltre ai cachet dei conduttori, la polemica riguarda ogni anno anche iC’è sempre qualche cantante che, rimasto escluso dalla lista dei partecipanti del Festival di Sanremo, grida allo scandalo così come il pubblico non è mai pienamente d’accordo sulle scelte del direttore artistico. Al di là delle polemiche, anche quest’anno saranno 20 i cosiddetti big che saliranno sul palco dell’Ariston e chein prima serata all’interno della puntata speciale ‘Sarà Sanremo’, andata in onda lo scorso 15 dicembre. Curioso di scoprire chi saranno i 20 scelti per gareggiare in questa 68esima edizione del Festival di Sanremo?- Senza appartenere- Il segreto del tempo- Frida- Adesso- Rivederti- Una vita in vacanza- Passame er sale- Il mondo prima di te- Eterno- Il coraggio di ogni giorno- Imparare ad amarsi- Custodire- Non smettere mai di cercarmi- Non mi avete fatto niente- Così sbagliato- Almeno pensami- Arrivedorci- Ognuno ha il suo racconto- La leggenda di Cristalda e Pizzomunno- Lettera dal duca

Sempre nella puntata speciale di ‘Sarà Sanremo’ del 15 dicembre scorso, sono stati annunciati gli 8 cantanti della categorie Nuove Proposte che saliranno sul palco dell’Ariston. Ecco di chi si tratta:

Loranzo Baglioni - Il congiuntivo

Alice Caioli - Specchi rotti

Giulia Casieri - Come stai

Eva - Cosa ti salverà

Mirkoeilcane - Stiamo tutti bene

Leonardo Montero - Bianca

Mudimbi - Il mago

Ultimo - Il ballo delle incertezze





Gli ospiti di Sanremo 2018

GrandeAl momento sono solosi tratta diche dovrebbe esser ospite della prima serata, eEntrambi, probabilmente, duetteranno con Baglioni.spiccano i nomi del trio, di, che manca da Sanremo dal 2016, e digrande amico di Baglioni. Sbucano i nomi anche di J-Ax e Fedez, reduci da un tour di grande successo, ePer quanto riguarda, invece, i nomi che circolano sono quelli diA Sanremo poi, non può mancare ilche potrebbe essere affidato, dopo il rifiuto di, ao adAl momento però, nessuna conferma.