Il Re Leone: remake live-action e classico Disney a confronto

Fonte foto trailer YoutubeOrmai Disney ci ha preso la mano con i, tanto è vero che per ogni suo cartone animato di successo, in questi ultimi anni, è stata fatta la trasposizione cinematografica. Il, proprio mentre il suo precedente animato del 1994 compiva 25 anni, è approdato nelle sale italiane il live-action delda grandi e piccini.Il cartone animato del 1994, ambientato nella savana, che racconta la storia del piccolo Simba è sicuramentepiù amati e, considerando l'impatto emotivo che suscitò e ancora suscita negli spettatori, non stupisce che alla sua apparizione nelle sale americane il 19 luglio 2019, dopo un solo mese dall'esordio, il film abbia incassato ben 1,3 miliardi di dollari, superando il record che era stato raggiunto da un altro film d'animazione firmato Disney-Pixar, ovvero "Frozen-Il regno di ghiaccio", che aveva sfiorato quasi un miliardo e trecento milioni di dollari. Ma quali sono le? E quali sono irispetto all'originale Disney?Quando sono state diffuse le prime immagini e il primo trailer de Il Re Leone, il muso del leoncino destinato a diventare sovrano della savana aveva commosso più di una persona, esattamente come succede di fronte a qualsiasi cucciolo. Ciò accade perché il film è: la tecnologia utilizzata dal registaè rivoluzionaria a tal punto da rendere il disegno cosìda convincere che gli, conferendo un effetto simile a quello deiLasono senz'altro uno dei punti di forza de Il Re Leone del '94, tanto che il film vinse due Oscar in quelle categorie. Le canzoni sono state trasferite anche nel remake cinematografico. Nellatroviamo le voci incredibili di, mentre nellai brani vengono magistralmente interpretati daIl live-action purtroppo, riscontrabile nel cartone originale, dato da alcune scene e determinati personaggi particolarmente divertenti. Tra questi, l’uccelletto, che nella versione originale è un volatile irriverente e spassoso, perde molto del suo spazio ed è un peccato. Allo stesso modo, l'iconico duopur mantenendo l’allegria che li contraddistingue, appaiono un po’ sottotono, per cui le loro gag risultano slegate alla narrazione.L’incredibile, che riesce a disegnare gli animali in maniera così realistica da farli sembrare veri,che contribuiva alladel cartone. Non ci sono più le espressioni buffe dei cuccioli alle prese con la scoperta del mondo e via dicendo: icosì moltoche hanno dato vita a Il Re Leone originale.Gianluca Daluiso