Come vedere Disney Plus in Tv e Smart Tv: le piattaforme compatibili

Disney Plus su Smart TV: ecco come installarla

Le piattaforme compatibili con Disney Plus

Fonte foto: FacebookDinsey Plus, la nuova piattaforma di casa Disney che è sbarcata in Italia e in Europa solo, è ladi questi giorni in quarantena. All’interno potrete trovare tantissimi film,. Ovviamente, come tutti i servizi di streaming è disponibile anche come: ma come fare per scaricarla?Ovviamente Disney Plus, soprattutto quelle di ultima generazione.Se avete una tv più vecchia, più o meno se potete avere l’app di, sicuramente. La Disney aveva annunciato che il download dell’app ufficiale sarebbe stato. Quindi accendete la vostra, collegatela a internet, e nelladovrebbe comparirvi l’app di Disney Plus,, inserite i dati del vostro account, se ne avete uno, oppure iscrivetevi se ne siete sprovvisti,Disney Plus è ora dispobile su. Se si vuole vedere Disney Plus da browser basterà, quindi per essere più precisi, susi potrà vedere da Chrome 75+ funziona su Windows 7 e versioni successive, da Edge funziona su Windows 10 e versioni successive, da Firefox 68+ funziona su Windows 7 e versioni successive e da Internet Explorer 11 funziona su Windows 8.1 e versioni successive. Mentre suDisney Plus è supportata da Safari 11+ funziona su macOS 10.12 (Sierra) e versioni successive, da Chrome 75+ funziona su macOS 10.10 e versioni successive e da Firefox 68+ funziona su macOS 10.9 e versioni successive.Disney Plus inoltre può essere installato, anche questo l'abbiamo già detto. Ovviamente su moltissime, sarebbe folle mettere una lista, ma cercando di andare sullo specifico Disney Plus è compatibile anche su, tra cui Sharp AQUOS e Sony Bravia. L’app Disney Plus per Android può inoltre essere installata su set-top box che utilizzano Android TV, tra cui NVIDIA SHIELD TV e Mi Box. Disney Plus è visibile anche sudal 2016 o successive con WebOS 3.0 e versioni successive e ovviamente su TV Samsung dal 2016 o successive (con supporto video HD) che utilizzano il sistema operativo Tizen. Purtroppo, Disney PlusInoltre ricordiamo che l'app di Disney Plusche supporti OS 5.0 (Lollipop) o versione successiva e da(con iOS 11.0 e versioni successive) e(iOS/iPadOS 11.0 e versioni successive).Infine Disney Plus si potrà vedere anche sulle, come: PlayStation 4 Pro, PlayStation 4 Slim, PlayStation 4, Xbox One, Xbox One S e Xbox One X.