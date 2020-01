Elodie e Gemitaiz, Non è la fine: testo e video ufficiale

Non è la fine: testo della canzone

Video ufficiale della canzone

This is Elodie: nuovo album e tour

Dopo la hit estiva realizzata con( Margarita),realizza attraverso il feat. conil suo nuovo singolo “”: la cantante lancia il nuovo singolo, prodotto dae scritto da entrambi gli artisti, in attesa di partecipare aIl brano è un estratto deldella cantante romana, che verrà rilasciato ildopo la sua partecipazione aIn essa si parla di unache sembra in forte crisi e per il suo bene, sarebbe quindi meglio troncare questa relazione divenuta ormai tossica.Osservo la sequenza di parole-eUscire dalla tua boccaTu parli, sento solo la neve-eLeggera e immobile sulla mia facciaSeguo le tue mani che si agitanoProva a fare lo stesso, ma no, eh no, io noNon sono come te, noNon sono più come vorreiPrima avrei dato solo il meglio di meMa ti ho seguito negli angoli buiSperando di trovare il giusto spazioPer non svanireNon è la fineNon è la fine-e-ehNon è la fineNon è la fineNon è la fineFermo il tempo, un flashbackVado oltre e non c’èChe pioggia di pezzi di ghiaccio fra mille paroleTutta questa neve fa sempre più rumoreSe non libero le mie ali dopo sarà la mia fineNon sono più come vorreiPrima avrei dato solo il meglio di meMa ti ho seguito negli angoli buiSperando di trovare il giusto spazioPer non svanireNon è la fineNon è la fine-e-ehNon è la fineNon è la fineNon è la fineAh, ah-ah-ah-ahAh-ah-ah-ahAh-ah-ah-ahAhNon è la fineBrucio le ali, tutte le mattine (uh)Cado giù da duecento pianiVolo, faccio “tzzz” come le lattineTi ho seguita poi non sapevo come ripartireNon esiste rosa senza spineFaccio il cash senza le rapine (ssssh)Non andavo bene a scuolaStavo nel mio mondo, Cronenberg, Christopher NolanMai toccata una pistolaHo visto la fine dentro un paio di occhi violaQuesti forse pensano che scherzo (what?)Che ho sanguinato per essere me stesso (yah)La mia vita è l’unico compressoAlmeno è l’unico che ho promessoNon è la fine (oh)Non è la fineNon è la fine-e-eh (non è la fine)Non è la fine, non è la fine, non è la fineNon è la fineNon è la fine-e-eh, eh-eh-eh(Ah, ah-ah-ah-ah)Non è la fine.Il video di questo brano è girato all'interno di une lungo la sua durata entrambi gli artisti si alternano, riuscendo ad intrecciare ladella cantautrice con ildel rapper romano.Elodie ha annunciato i suoi primi concerti: si esibirà il(Santeria Toscana 31) e il(Teatro Centrale). I biglietti sono già disponibili su ticketone.it. Il nuovo album della cantante, dal nome "", sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 31 gennaio; nei negozi, invece, dal 7 febbraio. La cantante, inoltre,