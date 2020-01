Leo Gassman, Vai Bene Così: testo e audio canzone Sanremo 2020

Va bene così: il testo

E’ un. Figlio di Alessandro Gassman,, e nipote di Vittorio,e la sua carriera sarà promettente. Dopo il trionfo nella finale dicon la canzone, sarà uno dei giovani delle Nuove Proposte delFin da piccolo è. Nel 2018 entra a far parte della dodicesima edizione di, arrivando semifinalista. Non sappiamo molto della sua vita privata, infatti il ragazzo preferisce, come traspare dai social (instagram: @leogass.official ), tenerla all’oscuro dei giornalisti e cercare di evidenziare la sua passione (la musica).“Hai una spalla su cui appoggiarti” è questo il vero messaggio che vuole mandare con questa canzone, di non abbattersi alle difficoltà e gli errori perché anche se la vita non é rosa a fiori non c’è niente che non possa risolversi.Solo tu sai quanto fa male sentirsil’ultimo in una finale di artisticrollare così tante volteper poi svegliarsi di nottesvegliarsi in un mare di lacrimeabitato dalla peggiore delle animeche ti ricordano quante volteti sei già svegliatoMa tu sei cosìe non ti devi arrabbiareper ciò che non sai fareper ciò che non sai dareperchè per me tulo saivai bene cosìPerchè sei fatto cosìdici sempre di sìnon accetti l’erroreti rovini l’umoresono qui per ricordartiche gli errori sono altriSolo tu sai quanto fa male arrivarecosì in alto per poi scivolarecrollare così tante volte per poisvegliarsi di nottesvegliarsi per le mille domandealle quali risposta non haiche portano solo più in bassoogni tuo singolo passoMa tu sei cosìe non ti devi arrabbiareper ciò che non sai fareper ciò che non sai dareperchè per me tulo saivai bene cosìPerchè sei fatto cosìdici sempre di sìnon accetti l’erroreti rovini l’umoresono qui per ricordartiche gli errori sono altriChe la vita là fuorinon è sempre a colorima una cosa è certanon le importa dei tuoi errorie crollare fa malema ritorna a sognareche un artista è un bambinoche non vuole mollarenon bisogna affogarein ciò che non sai fareche vai bene cosìPerchè sei fatto cosìdici sempre di sìnon accetti l’erroreti rovini l’umorema sono qui per ricordartiche gli errori sono altriChe la vita la fuorinon è sempre a colorima una cosa è certanon le importa dei tuoi erroriSul suo canale ufficiale su Youtube si può trovare l'audio del singolo.