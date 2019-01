Chi è la nuova fidanzata di Ghali?

Ferragnez tremate. Se fino a qualche giorno fa, infatti, il loro era l’unico amore che aveva fatto incontrare il mondo della moda con quello della musica, le cose ora sono cambiate! Come dimostra una storia pubblicata da Ghali sul suo profilo Instagram, il trapper avrebbe iniziato una relazione con una delle top model italiane più famose al mondo. I due quindi si candidano ad essere la nuova coppia più seguita dello showbiz!

Una partita a ping pong e il bacio

E’ bastato un bacio, dopo una partita a ping pong su una spiaggia delle Maldive, per mandare in visibilio i tantissimi fan di Ghali. La fortunata èche vive tra Roma e Parigi e che pare abbia stregato il trapper. I due, secondo i beninformati, siall’amfAR Gala, evento che ogni anno chiude la settimana della moda. In questa occasione, sarebbe scoccata la scintilla che avrebbe portato poi la bella modella e il trapper a decidere diin uno splendido resort delle Maldive. Se quella tra Ghali e la top model Boscononon possiamo saperlo, non resta che attendere e ovviamente seguirli sui social! Riusciranno a scippare lo scettro ai Ferragnez?