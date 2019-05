Michele Bravi torna a parlare dopo l’incidente: “Niente è più come prima. Sono in terapia”

Michele Bravi: la sua terapia

Dalla sera di novembre in cui era stato coinvolto in, il noto cantantenon aveva più rilasciato alcune parole, iniziando a vivere ile prendendo unada tutti gli impegni presi in precedenza, decisione che ha fatto temere a molti dei suoi fan cheIl suo lungo silenzio è stato però finalmente interrotto, e Micheleal Corriere della Sera in cui ha dichiarato di essersi sentito. E da lì la decisione, dopo la disgrazia, di annullare tutti i concerti e gli incontri con i fan per ritirarsi in un silenzio riflessivo.Michele ha rotto il suo silenzio pochi giorni fa in un'intervista al Corriere della Sera, dove,dagli eventi dell'ultimo periodo, ha comunque voluto far passare un, sia a livello personale che per quanto riguarda il fronte della musica, anche se a piccoli passi: “Sì, è cambiato tutto perché è cambiato il mio modo di vedere le cose. Prima quello che mi capitava si divideva in modo binario: bene o male, bianco o nero, giusto o sbagliato.Credo lo capisca chi ha vissuto una tragedia: le cose non le cataloghi, le accetti. Smetti di semplificare la realtà in due poli e vedi un mondo molto più complesso.”.Ha inoltre dedicato una parte del suo discorso a parenti e amici che, grazie anche all'aiuto di un terapista, sono, gli hanno portato da mangiare, lo hanno fatto uscire di casa e lo hanno “”, dichiarando quindiche: “e se c’è un messaggio che posso dare è questo: non temere di farsi aiutare. Io ho avuto tanta luce attorno che mi ha spinto a mettere questo primo tassello per tornare al reale”.Sebbene il giovane preferiscariguardo all’incidente e alla vittima, l’accaduto ha, che oggi considera ancora più incerto e lontano: “Oggi non so come sto. Ho imparato ad affrontare le cose giorno per giorno.. L’imprevedibile ora ha un peso diverso nella mia vita: per me l’unica cosa è vivere il momento; è pericoloso parlare di quello che succederà. Ci sono tante cose che mi spaventano, ma anche delle persone con cui so di poter affrontare le paure”.L’artista ha anche deciso di rispondere a una delledei suoi fan che, preoccupati che Michele potesse definitivamente, non hanno mai smesso di supportarlo e di credere in lui: “, in questo senso. Però mi mancano le persone, tantissimo. Mi manca la gente. La voglia di incontrarla è ancora tanta. Sto muovendo i primi passi. Tutto ha un peso diverso:. Da quando ho indossato quelle cuffie la musica è tornata con me. Quella stessa persona mi ha regalato un pianoforte. Ma dire che ho ritrovato la mia voce è prematuro. Ho tanta voglia di ricostruire la realtà, quello sì.”Non ci resta altro, quindi, chee di ritrovareche lo hanno sempre contraddistinto.