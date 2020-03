Coronavirus, Mediaset cambia la programmazione: ecco le novità

Mediaset cambia palinsesto per il Coronavirus

Come cambia il padiglione di Italia1

Il Coronavirus sta stravolgendo le abitudini di tutti noi, chi più e chi meno. Moltissimi sono gli italiani costretti a casa per la maggior parte della giornata, ed ecco quindi che anche lestanno cambiando la loro. Vediamo nel dettaglio quali sono i cambiamenti che stanno interessando laMediaset cerca di rendere piùil proprio palinsesto giornaliero e mette in campo novità importanti. Una su tutte, la decisione di, almeno per il momento, programmi come, in modo da rafforzare le testate dedicate all’attualità, con trasmissioni in diretta.invece, pensando sia agli adulti che ai ragazzi, trasmettendo ancora più film, telefilm e documentari adatti a qualsiasi tipologia di pubblico. Mentre a, che rimarrà incentrata sulla cronaca e la stretta attualità.Italia1, da sempre la rete Mediasetsubirà quindi grandi cambiamenti. Scopriamo insieme la sua programmazione giornaliera al tempo del Coronavirus:Dalle prime ore del giorno fino alle 8:30 la fascia condedicati ai più piccoli. A seguire, dalle 8:30 esordisce“Planet Earth 2 - Meraviglie della natura”: un viaggio emozionante attraverso i panorami più belli del pianeta Terra realizzati con altissima qualità cinematografica. Successivamente, verso le 9:30 circa riparte “”, la serie dedicata al supereroe più veloce del mondo: ogni mattina tre episodi della prima stagione. Nel pomeriggio invece, dalle 14 confermati gli appuntamenti con le serie cult. Dalle 16 in poi unagrandi titoli, amati soprattutto dai più piccoli: “Biancaneve e il cacciatore”, “La Bella e la Bestia”, “Paddington”, “Il gatto con gli stivali”, “Il Piccolo Principe”, “Tarzan”, tutti i film della saga di “Shrek” e molti altri.