I Måneskin "censurano" la loro "Zitti e buoni" per l'Eurovision Song Contest

Måneskin all’Eurovision Song Contest: modifiche del brano

Taglio dei primi cinque secondi dell’introduzione (corrispondenti a uno dei due riff).

Variazione della frase “Vi conviene toccarvi i co****ni” in “Vi conviene non fare più errori”.

Eliminazione di uno dei due riff della transizione verso la seconda strofa.

Variazione della frase “Non sa di che c***o parla” in “Non sa di che cosa parla”.

Maneskin all’Eurovision Song Contest: il brano modificato

La distanza trasi accorcia sempre di più: dalprenderà vita la nuova edizione dell’, in cui irappresenteranno l’Italia con il brano che ha garantito loro la vittoria della 71esima edizione del, “”. La band romana ha già pubblicato la versione che porterà all’, conEcco le ragioni del cambiamento e il testo aggiornato.Come ogni anno, il vincitore della categoria Big delrientra automaticamente tra idell’, competizione musicale organizzata dai membri dell’Unione europea di radiodiffusione. Dopo il secondo posto die la partecipazione alla particolare edizione dello scorso anno di, a rappresentare l’Italia saranno i, band romana che si è appunto giudicata il primo posto aquest’anno. Come anticipato, i giovani talenti hanno dovuto modificare il loro testo per rispettare ladella competizione europea e censurare alcune frasi. Nello specifico, come riportato da Eurofestival News , i cambiamenti sono in definitiva. Ecco quali:La, sebbene le piccole variazioni, mantiene il suo messaggio principale, ovvero quello dellae della voglia dicon la. Ecco il testo del brano modificato per partecipare alla finale dell’Loro non sanno di che parloVoi siete sporchi, fra', di fangoGiallo di siga fra le ditaIo con la siga camminandoScusami, ma ci credo tantoChe posso fare questo saltoE anche se la strada è in salitaPer questo ora mi sto allenandoE buonasera, signore e signoriFuori gli attoriVi conviene non fare più erroriVi conviene stare zitti e buoniQui la gente è strana tipo spacciatoriTroppe notti stavo chiuso fuoriMo' li prendo a calci 'sti portoniSguardo in alto tipo scalatoriQuindi scusa mamma se sto sempre fuori, maSono fuori di testa, ma diverso da loroE tu sei fuori di testa, ma diversa da loroSiamo fuori di testa, ma diversi da loroSiamo fuori di testa, ma diversi da loroIo ho scritto pagine e pagine, ho visto sale poi lacrimeQuesti uomini in macchina non scalare le rapideScritto sopra una lapide, in casa mia non c'è DioMa se trovi il senso del tempo risalirai dal tuo oblioE non c'è vento che fermi la naturale potenzaDal punto giusto di vista, del vento senti l'ebrezzaCon ali in cera alla schiena ricercherò quell'altezzaSe vuoi fermarmi ritenta, prova a tagliarmi la testa perchéSono fuori di testa, ma diverso da loroE tu sei fuori di testa, ma diversa da loroSiamo fuori di testa, ma diversi da loroSiamo fuori di testa, ma diversi da loroParla, la gente purtroppo parlaNon sa di che cosa parlaTu portami dove sto a gallaChe qui mi manca l'ariaParla, la gente purtroppo parlaNon sa di che cosa parlaTu portami dove sto a gallaChe qui mi manca l'ariaParla, la gente purtroppo parlaNon sa di che cosa parlaTu portami dove sto a gallaChe qui mi manca l'ariaMa sono fuori di testa, ma diverso da loroE tu sei fuori di testa, ma diversa da loroSiamo fuori di testa, ma diversi da loroSiamo fuori di testa, ma diversi da loroNoi siamo diversi da loroGuarda il video con