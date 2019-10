Lucca Comics 2019: biglietterie, apertura e orari

Lucca Comica & Games 2019: apertura e orari

Biglietti Lucca Comics 2019

Mercoledì : € 16

: € 16 Giovedì : € 18

: € 18 Venerdì : € 21

: € 21 Sabato : € 22

: € 22 Domenica: € 20

Abbonamenti per il Lucca Comics 2019: i prezzi

mercoledì-giovedì : € 29

: € 29 giovedì-venerdì : € 31

: € 31 venerdì-sabato : € 36

: € 36 sabato-domenica: € 36

mercoledì-giovedì-venerdì : € 43

: € 43 giovedì-venerdì-sabato : € 45

: € 45 venerdì-sabato-domenica: € 47

mercoledì-giovedì-venerdì-sabato : € 57

: € 57 giovedì-venerdì-sabato-domenica: € 57

€ 68

Le biglietterie del Lucca Comics: orari e luoghi

Ilè unache si svolge all’interno della cittadina di, in Toscana, dalla durata tipica di, di solito stabiliti verso gli ultimi di ottobre e i primi di novembre. Infatti quest’anno ha inizioe finiràLa fiera è interamente dedicata(di ruolo, da tavolo, di carte),. Inoltre è considerata, prima d'Europa e seconda al mondo, dopo il Comiket di Tokyo. Ma come fare ad accedervi? Eccoper il Lucca Comics 2019.Quest’anno il Lucca Comics avrà luogo per ben, a partire da2019, fino a2019. Le attrazioni all'interno della fiera saranno aperte, dallealletutti i giorni della manifestazione.La fiera si svolge all’interno della città di Lucca, quindi ovviamente non ci sarà bisogno di pagare un biglietto per accedere alla cittadina, tuttavia se si vorranno, o i luoghi d’interesse con mostre, postazioni o stand facenti parte della fierad’ingresso prima di accedervi. I biglietti sono acquistabili o ini giorni dell’evento, o presso ioppuredel Lucca Comics. Il costo dei biglietti, e i prezzi sono i seguenti:Oltre ai biglietti normali è possibile anche acquistare un, anche in questo caso i prezzi variano dal numero di giorni e dai giorni stessi che si ha intenzione di scegliere, glihanno i seguenti costi:Mentre glihanno i seguenti costi:Glicostano invece:E in ultimocosta:Ricordiamo inoltre che i biglietti saranno venduti fino al raggiungimento del, raggiunta quella cifraper quella data. Il numero di biglietti comprati, e quindi di biglietti disponibili per tutti i giorni della fieraSe non riuscirete adper il Lucca Comics, sarà possibile acquistarli tutti i giorni della fiera. Le biglietterie, in tutto, sono dislocate in varie zone di Lucca, e si troveranno alla, in, ae in. Inoltre a Via dei Bacchettoni segnaliamo che sarà presente solo un, non una vera e propria biglietteria.