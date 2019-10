10 anni Facebook in Italia, ecco i personaggi più influenti

I 10 anni di Facebook in Italia

Top 50, i personaggi più noti tramite i social network

Anche associazioni e brand tra i più social

Fiorello, Bebe Vio, Gianni Morandi e Roberto Burioni. I quattro noti personaggi sono tra i 50 profili stilati da Forbes che sono riuscitiLa nota rivista americana, così come segnala La Repubblica, ha stilato la top 50 dei profili italiani più noti su Facebook in occasione dei 10 anni dalla nascita della divisione italiana del social network fondato da Mark Zuckerberg.Nato come portale dedicato agli studenti, Facebook, il 24 ottobre 2009, ha inaugurato la sua divisione italiana. In questi 10 anni il noto social network si è trasformato molto: eventi, foto, chat e video. Facebook ha permesso di ridurre le distanze e rimanere in contatto tra gli amici. Ci sono, però, anche i lati oscuri dell'azienda creata da Zuckerberg: gli scandali a livello di privacy o il proliferare di fake news. Facebook, nel corso degli anni, è diventato anche un'azienda a 360° e ha acquistato, ma è il social network dal logo blu che rimane sempre quello più usato. Nel 2009 introduce ile la possibilità di creare le pagine ufficiali. Un anno dopo crea la funzionalità dei. Nel 2011 spunta lae la possibilità di chattare tramiteche diventa app separata. Nel 2016 arrivano le reazioni ai post oltre al classico pollice in su. Un anno dopo Facebook si dà all'e-commerce e realizza anche in Italia ile poi arrivano letanto popolari su Instagram. Dal 2009 ad oggi Facebook è passato da 260 milioni di utenti a 2,4 miliardi. In Italia sonogli iscritti., 22 anni, campionessa paralimpico di scherma, attraverso i suoi post su Facebook ha fatto scoprire un lato, nascosto, dello sport. Poi c'è, 59 anni, radio, tv e anche i social. Tantissime le sue iniziative su Facebook e Twitter come ad esempio l'Edicola Fiore poi sbarcata addirittura in televisione. Poi c'è lui,, 74 anni, ogni giorno aggiorna la sua pagina Facebook ufficiale con tanti post sulla sua vita, pubblica e privata: il palco, l'orto, ma anche la sua famiglia. Poi c'è, 56 anni, noto virologo celebre per la sua battaglia per i vaccini e contro le bufale. Non potevano mancare anche gli influencer nei settori del'estetica e della cucina: c'è, 45 anni, imprenditrice e nota per l'Estetista cinica e infine la food blogger, 47 anni, con le video ricette "Fatto in casa da Benedetta". La lista completa dei 50 italiani più influenti su Facebook si potrà consultare nel numero di Forbes del 29 ottobre.Non solo però personaggi pubblici, ma anche associazioni come, il network solidale per promuovere l'accoglienza in famiglia dei migranti o ancora, la community che combatte lo spreco alimentare. Ci sono anche multinazionali come lache nel 2019 ha lanciato un bot per rispondere agli utilizzatori del proprio prodotto anti colesterolo. O ancorache dal 2012 sviluppa l'acquisto digitale dei farmaci.