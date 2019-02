Sanremo 2019, La ragazza con il cuore di latta di Irama: testo, parole, significato

Fresco della vittoria di ‘Amici di Maria De Filippi’ Irama (all’anagrafe Filippo Filippo Maria Fanti) questa sera non calcherà per la prima volta il Palco dell’Ariston. Per lui, infatti, si tratta della seconda partecipazione al Festival di Sanremo. Nel 2015 si classificò settimo nel circuito Giovani Proposte, ‘eliminato’ da un emergente Ermal Meta. Quest’anno, a Sanremo 2019, Irama è tra i candidati alla vittoria, forte soprattutto del successo che riscuote tra i giovani!

La ragazza con il cuore di latta: testo e parole

Quello di Irama è unche l’autore definisce Dolce, fiabesca, struggente. Sarà mica una dedica alla sua Giulia? Non resta che attendere il Festival per saperlo!

Fare l’amore è così facile credo



Amare una persona fragile menoLinda è cresciuta con un cuore che non batte a tempoE quando era piccola sognava di aggiustarsi dentroDiceva di essere diversaCercava le farfalle lì appoggiata alla finestraVedeva i suoi compagni che correvano in cortileE lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa direE se ogni tanto le chiedevo come mai non giochiDiceva siediti qui affianco ed indicava suIo in quella nuvola ci vedo solo un cuore veroPerché il mio a volte si dimentica e non batte piùCosì cercando di salvarlaA sedici anni il suo papà le regalò un cuore di lattaPerò rubò il suo vero cuore con freddezzaIn cambio della vitaE non lo senti cheQuesto cuore già batte per tutti e dueChe il dolore che hai addosso non passa piùMa non sei più da sola ora siamo in dueIo ci sarò comunque vadaCi sarò comunque vadaFare l’amore è così facile credoAmare una persona fragile menoLinda è cresciuta così in fretta da truccarsi prestoTalmente in fretta che suo padre non fu più lo stessoA scuola nascondeva i lividiA volte la picchiava e le gridava soddisfattaLinda sentiva i brividi quando quel verme entrava in casa sbronzoE si toglieva come prima cosa solo la cravattaE se ogni tanto le chiedevo come mai non esciDiceva siediti qui affianco ed indicava suIo in quella nuvola ci vedo solo un cuore veroAdesso dimmi in quella accanto cosa vedi tuMa chi ha sofferto non dimenticaPuò solo condividerlo se incrocia un’altra stradaPer ragazza più bella del mondo con il cuore di lattaSappi che io ci saròComunque vadaE non lo senti cheQuesto cuore già batte per tutti e dueChe il dolore che hai addosso non passa piùMa non sei più da sola ora siamo in dueIo ci sarò comunque vadaCi sarò comunque vadaFare l’amore è così facile credoAmare una persona fragile menoLinda è cresciuta con un cuore che non batte a tempoMa adesso dentro la sua pancia batte un cuore in piùE non lo senti cheQuesto cuore già batte per tutti e dueChe il dolore che hai addosso non passa piùMa non sei più da sola ora siamo in dueIo ci sarò comunque vadaCi sarò comunque vada





Manlio Grossi