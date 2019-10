Video virale di Rovazzi con Will Smith: nuova collaborazione in arrivo?

Rovazzi e Will Smith insieme nel nuovo video

Will Smith e Fabio Rovazzi: ci sarà una collaborazione?

Il video diventato virale in poche ore e attualmente ancoravede protagonistie l’attore Hollywoodianoche si ritrovano a dividereper una notte. Il vlog di pochi minuti è senza dubbio uno sketch ben riuscito e molto divertente, ma siamo sicuri che non potrebbe esserci di più?Ovviamente era tutto uno, non una situazione reale, nessun errore con le camere e nessuna notte insieme per Rovazzi e Smith, era semplicemente uno sketch orchestrato ad hoc per“Gemini Man”, dove Will Smith interpreta addirittura due ruoli: se stesso e se stesso da.“Era uno dei miei sogni, lui è proprio il mio idolo”, così ha commentato il suo video propriol’altra mattinata in diretta su Mattino 5. Ma se da questo primo contatto venisse fuori una collaborazione?In moltissimi sotto il video pubblicato qualche giorno fa da Rovazzi hanno urlato a gran voce a unInfatti il nostro Fabio è famoso per la creazione di video, per lo più musicali, nei quali fa comparire. Il suo ultimo video, ad esempio,, ha visto la partecipazione straordinaria di. Quindi non è del tutto fuori luogo l’ipotesi di una, magari proprio nel prossimo video musicale dello youtuber e cantante italiano. Ancora nessuna indiscrezione è però stata rilasciata in tal proposito, anche se tanti fan aspettano questa graditissima sorpresa dai loro artisti preferiti.