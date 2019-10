Halloween: quanti giorni mancano al 31 ottobre?

Guarda anche:

Non stai più nella pelle per il giorno più terrificante dell’anno? Il tuo feed di Instagram comincia a tappezzarsi di trucchi spaventosi e inviti a feste a tema? E' tutto normale, manca infatti davvero poco ade i preparativi non tardano ad arrivare. Che tu abbia già pianificato la tua serata o no, scommettiamo che non vedi comunque l’ora die trascorrere una notte all'insegna della 'paura'!Se ancora non sai cosa fare la notte di Halloween, noi di Skuola.net ti proponiamo alcune attività che potrebbero interessarti. Se stai decidendo con gli amici dove andare, molti locali in occasione di questa festività organizzano delleScegli quindi quello più comodo e adatto alle tue esigenze e scatenati in pista! Se invece hai in mente una serata più tranquilla simile ad un pigiama party, ti consigliamo una maratona di serie tv e film a tema horror per la notte delle streghe . Se invece vuoi rendere più terrificante l'atmosfera, puoi semprecon ragnatele finte, candele e zucche intagliate. Se hai intenzione diper i tuoi amici, sfrutta le decorazioni dei biscotti e i coloranti alimentari per rendere tutto più spaventoso. Ricordati che in ogni caso, le scuole il 1° Novembre sono chiuse, quindi avrai il tempo per recuperare il sonno perduto.MaLa risposta èSe vogliamo calcolare solo quelli di scuola, invece, il numero scende a 20 giorni per chi frequenta il sabato e 17 per i fortunati che si godono il week-end lungo. Mancano quindi più o meno tre settimane alla notte delle streghe, hai tutto il tempo quindi di organizzarti con calma e decidereQuest’anno Halloween cade di giovedì, quindi le scuole saranno aperte. Il giorno dopo 1° Novembre però, è festa in tutt’Italia (festa di Ognissanti), controlla quindi se la tua scuola ha deciso di fare ponte oppure se resterà aperta sabato 2.Halloween deriva dalla festa celtica di Semhain (che coincide con il capodanno celtico) e. Questo giorno rappresentava la fine dell’estate e l'inizio dell’inverno. La parola Halloween, deriva dal nome completo All Hallows' Eve che significacioè la vigilia della festa di Ognissanti, istituita da Papa Gregorio IV. Si diffonde più tardi in America grazie alle numerose migrazioni dall’Europa, specialmente dall’Irlanda, avvenute all'inizio del 1900.