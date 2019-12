RaiPlay: come rivedere il Collegio 4 in streaming

RaiPlay: come vedere il Collegio 4 in streaming

di età compresa tra i 14 e i 17 anni: sono loro le star del momento. Infatti i ragazzi de, dopo una partenza alla grande e un finale che ha riservato non poche emozioni e sorprese, continuano ad essere seguitissimi anche sui social. I collegiali sono rimastiin un collegio che ha ricreato in tutto e per tutto l’ambiente degliChi ha resistito a compiti in classe, test e interrogazioni alla fine ha ricevuto il diploma diLe puntate sono state trasmessa in prima serata sutra ottobre e novembre 2019. Ve ne siete persa qualcuna? Ecco come fare pergli episodi!Il reality dei ragazzi ha avuto il via, e conta ben, con l'ultima andata in onda il 26 novembre. Per chi ha avuto altri impegni, oppure vuole rivedere un frammento che ha trovato esilarante ma non sa come fare, niente paura: noi di Skuola.net possiamo aiutarvi aPer prima cosa, bisogna andare su. Successivamente avrete due opzioni. La prima è cliccare nel menù in altro a sinistra su “”, per poi selezionare “” e quindi cliccare su “” e selezionare la puntata che interessa.Oppure, sempre dal sito di, è possibile aprire l’opzione menù dal tasto in alto a sinistra, e selezionare “”: in questo modo potrete andare direttamente al giorno che vi interessa ee cliccarci sopra per far partire la registrazione.