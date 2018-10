Elite: scopri la serie Netflix del momento

Netflix Spagna ha messo a segno un altro prodotto validissimo destinato a far parlare di sé ancora per molto. Infatti dopo il caso che si è scatenato con 'La casa di carta', fenomeno mediatico importante che si è espanso creando un successo a macchia d’olio, arriva 'Elite', un nuovo teen drama con tratti noir. Questa nuova serie tv, costruita in modo molto intelligente per catturare da subito l’attenzione dei più giovani, h coinvolto in realtà una fetta enorme di pubblico, che già ne parla entusiasta. Andiamo a vedere a cosa è dovuto e da dove viene tutto questo successo; scopriamo insieme di cosa tratta 'Elite'!

Il nuovo teen drama targato Netflix

Il mistero e la suspense

Elite: il classico teen drama americano?

Dopo aver assistito in questi ultimi anni alla messa in scena di teen drama in tutte le salse, si potrebbe pensare che il pubblico possa essere saturo di questi contenuti.Infatti, nonostante l’enorme abbondanza, questo genere se gestito bene, viene sempre seguito e apprezzato. Nonostante ciò, è comunque difficile riuscire a produrre un prodotto di qualità con un grande seguito appresso. Ebbene,. Infatti 'Elite', cavalcando il successo che ha avutoe prendendo in prestito alcuni dei volti già noti al grande pubblico, è riuscita a fare un mix di situazioni note, ma“Gossip Girl che incontra How To Get Away With Murder con un tocco di Pretty Little Liars”. Così l’ha descritta, e possiamo affermare che non c’è riassunto migliore perché 'Elite' è proprio un mix di tanti format, amalgamati con maestria.Siamo di nuovo in unadove i pargoli dell’alta società crescono e stringono amicizie, proprio come avveniva in 'Gossip Girl', ma a turbare il tutto arrivano tre studenti per niente aristocratici. Questo non è l’unico elemento che interrompe bruscamente la quotidianità nel liceo Las Encinas;L’inaspettata tragedia getta un’ombra di inquietudine su tutti gli studenti: tutti sospettati, tutti o quasi con un movente valido. Qui la trama inizia quindi a entrare nel vivo, gli episodi si susseguono aggiungendo man mano pezzi al nostro puzzle. Una domanda però rimane costante dopo la fine di ogni puntata: chi sarà stato? Ed è proprio la risposta a questa domanda che, in attesa dell’indizio successivo, desideroso di carpire qualcosa in più e di scoprire prima degli altri chi sia davvero il colpevole.L’intreccio, anche se gioca su elementi e situazioni già viste, non risulta mai banale. Questa è la vera forza di 'Elite': il parlare dei ragazzi, mettendoli al centro,che vediamo sullo schermo, senza mai sconfinare nello scontato.Sebbene la serie abbia moltissimo in comune con i prodotti americani di questo genere, 'Elite' riesce a distinguersi nel panorama delle serie contemporanee. Come?, proprio dove molte volte le serie tv americane falliscono. Una delle caratteristiche principale è la messa in scena delladei nuovi arrivatidei ragazzi che frequentano da sempre quell’ambiente privilegiato, il tutto visto dal punto di vista degli adolescenti, con le problematiche e le tensioni classiche dei teenagers, ma con un sentore dellae delle caste stabilite da una società che fa fatica ad evolvere. Questa è la base sulla quale poi spiccano tematiche come il, sia interno alla scuola che nei confronti degli estranei al gruppo.Inoltre si vanno ad aggiungere anche elementi tabù ma di forte attualità quali, affrontati non tramite stereotipi, ma connel corso degli episodicoinvolto nella storia.