Gomorra: anticipazioni e curiosità della quarta stagione

L'appuntamento, tra i fan, è risaputo da tempo. Venerdì alle 21.15 su Sky Atlantic e Sky Cinema Uno, e in streaming su NOW TV, inizierà l'attesa quarta stagione di Gomorra.

Il gangster movie più amato degli ultimi tempi è pronto a tornare in tv con i primi due episodi.

La narrazione prende avvio dal drammatico finale della terza stagione. Dopo che le acque del golfo di Napoli hanno inghiottito il cadavere di Ciro, la città è sul punto di una guerra aperta. Genny (Salvatore Esposito) dovrà cercare in tutti i modi di mantenere gli equilibri per evitare che un nuovo conflitto scuota Napoli.

Le informazioni sulla trama di questa quarta stagione sono limitate. Gli avvenimenti ruotano intono a una violenta lotta per il potere che aprirà nuovi imprevedibili scenari tra le fazioni che si contendono il controllo di Napoli.Tra personaggi vecchi e protagonisti ancora da scoprire, i nuovi episodi valicheranno i confini della città partenopea per arrivare nel cuore di Londra.Come le precedenti anche questa questa quarta stagione è costituita da12 episodi. Ogni venerdi verranno trasmessi due episodi, dal 29 marzo al 3 maggio.Molto spazio è riservato al personaggio di Genny., nel corso delle varie stagioni, ha cambiato pelle innumerevoli volte, passando dall’essere il figlio viziato di Don Pietro fino a diventare boss, marito e padre. Quale sarà il suo destino in questa quarta stagione?Il grande assente di questa stagione è uno dei personaggi più amati e odiati della seria:Ma se il personaggio è uscito di scena, lo stesso non vale per l'attore che lo interpretava, Marco D'Amore. In qualità di regista ha diretto alcuni episodi della quarta stagione.Messo da parte il celebre format “”, il quale contribui non poco a farli conoscere a un vasto pubblico, i The Jackal tornano con una nuova parodia. Questa volta il gruppo comico ha realizzato una versione in cui i criminali protagonisti della serie si convertono alla legalità, con risultati esileranti.