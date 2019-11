Il Collegio: che fine hanno fatto gli ex collegiali?

Nicole Rossi e Jennifer Poni

Le gemelle Fazzini

Alice De Bortoli

Jenny de Nucci

Beatrice Cossu

La nuova stagione del Collegio 4davvero a tutti! Ma non ti sarai mica dimenticato dei protagonisti delle? Alcuni di loro ora sono delle vere e proprie, hanno partecipato a. Vuoi scoprire quali sono quelli che hanno fatto più successo? Leggi i prossimi paragrafi!Le duehanno preso parte alla terza edizione del Collegio, ambientata nel. Se ti sono piaciute le due scolare e vuoi continuare a seguirle potrai farlo: infatti verso fine ottobre sono state rese pubbliche le coppie che parteciperanno al programma, in onda dall’11 febbraiosu Rai due ee concorreranno per vincere il gioco.Sicuramente ildella scorsa edizione del collegio, simpatiche e divertenti, non hanno smesso di farsi sentire! Quest’anno sono infatti protagoniste di unodi una famosa casa produttrice diigienici, in onda durante i, proprio quando vengono trasmesse le nuove puntate del Collegio 4.Anche lei partecipò a febbraio. Già alla sua età (Alice ha 15 anni) può vantare di un profilo Instagram da. La ragazza in questi mesi è stata protagonista di: “E’ un attimo” del suo amicoe del “El Ritmo (AHI AHI AHI)” diL’attrice Jenny De Nucci ha fatto parte delladel Collegio, ambientata nel. In questi anni la sua carriera è stata veramente un, ha partecipato ad unprodotto dalla Rai che è stato proiettato alla mostra del cinema di Venezia, dal titolo Happy Birthday, è inoltre stata ospite di molte, ha recitato in una fiction in "Un posto al sole 5" su Rai 1. In questo ultimo periodo è apparsa nella fiction televisiva "Un passo dal cielo 5" e ora è entrata anche nel cast della serie tv “Don Matteo 12”. Insomma, un astro nascente dello spettacolo made in Italy.Anche lei protagonista della terza edizione, Beatrice Cossu ha da poco aperto un, che si chiama proprio Beatrice Cossu, che conta oltre. All'interno del quale ha iniziato da poco a pubblicare dei video dove svela la suae alcunee retroscena proprio sul Collegio e sulla sua vita privata.