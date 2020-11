Il Collegio 5, quinta puntata: quando va in onda, come vederla e anticipazioni

Il Collegio 5, quinta puntata: giorno, orario e canale

sta per arrivare alla sua, tra litigi, marachelle, “drammi” e nuove espulsioni, questa edizione è senza dubbio tra le più coinvolgenti ed entusiasmanti. Ricordiamo, per chi ancora non lo sapesse, che i protagonisti della quinta stagione sono stati catapultatiall’interno dell’istitutoI collegiali, dunque, appena entrati nella scuola hanno dovuto, per abbracciare tutti i: dal walkman al karaoke, passando per i telefoni fissi con il filo e i vecchi computer molto diversi dai laptop a cui siamo abituati oggigiorno. A ragazzi e ragazze non è mancata addirittura l’occasione per confrontarsi con la realizzazionesulle note di “Ci vuole un fisico bestiale” di Luca Carboni: questa la sfida protagonista della settimana scorsa. Ma cosa succederà nella prossima puntata? Entriamo nel dettaglio, ripassando le vicende già viste e indagando su cosa ci aspetterà in questa nuova puntata.Per chi ancora non conoscesse la, è bene ricordare che l’appuntamento è, e così anche per, che andrà in ondaQuestaconta in tutto otto puntate: l’ultima puntata dovrebbe quindi andare in onda, salvo cambiamenti del palinsesto, martedì 15 dicembre., è possibile seguire la puntata in diretta streaming su RaiPlay nella sezione Canali Tv > Dirette . Chi dovesse perdersi l’appuntamento del martedì sera, potrà vedere la quinta puntata, on demand, nella sezione dedicata a Il Collegio , insieme a tanti altri video e contenuti imperdibili.Siamo ormai arrivati. Il gioco si fa duro e i colpi di scena non mancano, a iniziare dalla, che dopo un duro scontro con il Preside si ritrova senza la giacca del Collegio: sarà davvero la fine per lei? Ma nella prossima puntata ci sarà anche un’altra novità, quella rappresentata dalla. Inoltre assisteremo anche a una bella: cosa avrà scatenato la sua ira e quali saranno le conseguenze di questa scenata? Queste e molte altre domande troveranno risposta solamente martedì 24 novembre nel corso dellaMa come siamo arrivati fin qui? Cos’era successo la settimana scorsa? Facciamo il punto della situazione e vediamo cos’è accaduto nelle puntate precedenti.Dopo aver fatto il loro ingresso nel Collegio, i ragazzi vengono catapultati nel 1992 e affrontano: i risultati non sono brillanti per, che sono quindi invitati a lasciare il collegio, anche a causa del loro comportamento indisciplinato. Una volta formata la, iniziano le lezioni e il gruppo si dimostra subito coeso, anche se il rapporto con i professori, fin dall’inizio,. I collegiali, infatti, sono molto vivaci e vengono ripresi spesso sia dal professor Raina che dalla professoressa Petolicchio. Non mancano così anche le prime punizioni.Con l’inizio della seconda settimana entra in scena un nuovo alunno:, che si dimostra presto determinato a dar del filo da torcere ai docenti. Dopo ilche, tra pianti e suppliche, ha lasciato indenne solo Luna, le lezioni proseguono, ma la classe – tranne qualche caso eccezionale - continua a non dare granché ascolto agli insegnanti. Quando i ragazzi, poi, decidono di, la bravata costa loro cara: il Preside infatti sottopone tutti - eccetto Alessandro G. - a un. Ma i collegiali si ribellano e rifiutano di svolgere la prova: una scelta che renderà ancora più tesi i rapporti con i docenti...Per questo, la terza settimana inizia con un’espulsione inaspettata:. Ancora più inaspettata, per gli studenti, è la nomina a, a causa di una momentanea assenza del dirigente titolare. Questa “sostituzione” scombussola la vita nel collegio: nessuna marachella passa inosservata agli occhi attenti della professoressa Petolicchio, che mette inoltre sotto osservazione speciale, i due collegiali più indisciplinati. I due neo eletti rappresentanti di classe,, dovranno aiutarla nel compito, mediando tra le richieste della classe e quelle dei professori. Purtroppo, però, Simone e Marco non vogliono proprio smettere di essere tanto esuberanti.Durante la quarta puntata, dopo l’ennesima scorribanda serale, non lasciano scelta al Preside se non quella di. Nota positiva è, invece, il progetto di classe della settimana: la realizzazione di unsulle note di “Ci vuole un fisico bestiale” di Luca Carboni, non prima, però, di aver capito come far funzionare una videocamera anni '90. Per i collegiali arriva anche la prima gita:. Subito dopo il rientro all’istituto una sorpresa aspetta i ragazzi: l’arrivo di, i gemelli, 17enni pugliesi, per loro stessa ammissione “I re del casino”. Ma non c’è tempo per riposare: arriva infatti il fatidico giorno dellee dei verdetti lasciati in sospeso. Se i gemelli Prezioso superano il test di ingresso al primo colpo, per gli altri collegiali è il momento di scoprire chi resterà nel Collegio.e primi a indossare la giacca rossa, seguiti da. Per Rebecca, invece, la corsa finisce qui. E proprio da qui inizia: dovrà lasciare anche lei il Collegio come la sua amica Rebecca?Se vuoi sapere per filo e per segno tutto quello che è successo nella quarta puntata de Il Collegio, clicca qui