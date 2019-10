Ogni età ha le sue App del cuore: ecco le più scaricate dagli italiani!

Un'App per ogni età: fascia 18-24 anni

Un'App per ogni età: fascia 25-34 anni

Un'App per ogni età: le altre fasce d'età

Tra tutte lescaricate sullo smartphone, quali sono quelle, tech company fondata nel 2014 che fornisce alle aziende-clienti i dati sulla navigazione degli utenti su dispositivi mobili, ha realizzatodi età compresa. Le applicazioni sono state analizzate utilizzando un algoritmo che ha lavorato sulla correlazione tra età e applicazione. In questo modo, il team ha svelato quali fra tutte sono le applicazioni più amate dagli italiani, distinte per ogni fascia di età.Nella fascia più giovane presa in considerazione, a dominare la classifica è l', introdotto dal governo Renzi nel 2015. Seguonolegate al conseguimento dellao degli. Vanno forte anche le applicazioni die quelle per monitorare il comportamento dei propri follower sui social.Ecco la classifica delle App più usate dai neomaggiorenni:Si sa che quando si cresce, cambiano anche le esigenze. Per questo, per ciò che riguarda i ragazzi più grandi, non stupisce che le App più utilizzate siano quelle dedicate, ad esempio, allao agli incontri al buio (come). Molto gettonate sono anche le App dedicate ai, al(per la consegna a domicilio di cibo) e alla cura. Grande spazio è dedicato anche alle App di(come Giallo Zafferano o Vivino). Ultima, ma non meno importante, per i giovani italiani, soprattutto di sesso maschile, è la categoria dedicata al: può vantare ben 4 le App fra le più scaricate!Ecco la classifica delle App più amate dai giovani adulti:Dopo i 34 anni, soprattutto se in casa ci sono dei figli e normale che lo smartphone si riempia di(RaiPlay Yoyo, Lego, Roblox, etc..). Alla soglia dei 50, invece, il telefono diventa uno strumento fondamentale per la gestione delle. Mentre per gli over 55, cambiano le abitudini ma non certo le passioni: si stima che le persone in questa fascia di età leggano news, giochino ae apprezzino le App che servono a distinguere i diversi tipi di piante e fiori. Insomma, gli interessi della terza età rimangono le stesse, ma vengono coltivate in modo innovativo: usando lo smartphone!