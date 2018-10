X Factor, il nuovo giudice: chi è Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale

X Factor ha il suo quarto giudice: sarà Lodo Guenzi. Sembra ormai fatta, resta da attendere solo l’ufficialità. Un nome che a qualcuno dirà poco. Ma che conoscono tutti. Avete presente Lo Stato Sociale? Per intenderci, il gruppo della ‘vecchia che balla’ che ha spopolato a Sanremo 2018 con il brano “Una vita in vacanza”? Ecco, sarà proprio il frontman della band bolognese a occupare la poltrona lasciata vuota da Asia Argento, travolta dalle accuse di presunte molestie sessuali ai danni dell’attore Jimmy Bennett (all’epoca dei fatti minorenne) e perciò rimossa dal programma. Giusto in tempo per l’inizio della fase finale del talent musicale, quella dei live, in partenza il 25 ottobre.

Chi è Lodo Guenzi?

Ma chi è Lodo Guenzi? In realtà, è nato a Bologna il 1 luglio 1986 e, a dispetto della sua aria scanzonata,e intrattenitore ma anche un ottimo(suona la chitarra, il pianoforte e il sintetizzatore). Nel 2009, assieme a tre amici – tutti dj in una radio privata di Bologna (Radiocittà Fujiko) – fonda il primo nucleo del Lo Stato Sociale, iniziando a suonare nei centri sociali e nei locali della città. Le loro canzoni, caratterizzate da uno stile dissacrante, sono rimaste limitate a un pubblico di nicchia fino al boom sanremese.





Il toto-giudice di X Factor

Lodo, per arrivare a sedersi al tavolo dei giudici di X Factor, ha però dovuto. Nelle scorse settimane è stato un susseguirsi di nomi. Tra gli altri, sono stati fatti quelli di: Tommaso Paradiso (The Giornalisti), Sfera Ebbasta, Baby K, Arisa, Nina Zilli, Malika Ayane,(di Elio e le Storie Tese) e della(questi ultimi due assoldati per comporre la giuria del programma(il talent alternativo che va in onda dopo ogni puntata di X Factor). Negli ultimi giorni sembrava certa la convocazione di(che già in passato era stato giudice per ben 7 edizioni). Alla fine l’ha spuntata l’outsider Lodo. Che, ora, prenderà in mano l’eredità di Asia Argento: la