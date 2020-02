Benji e Fede si separano, l'annuncio ufficiale

Il duo si separata: le motivazioni di Benji e Fede

Si sono conosciuti via internet a dicembre 2010 e in seguito hanno deciso di formare il duoe da quel giorno la loro popolarità è stata inarrestabile: concerti sold out, tormentoni, quattro dischi sempre numero uno in classifica. Oggi il duo più amato d’Italia. Ad annunciarlo sono stati i due amici e colleghi attraverso un post su Instagram: “Non puoi vivere perennemente a duecento all'ora restando la stessa persona, e per ritrovare la magia di quello che facciamo abbiamo bisogno di ritrovare noi stessi”.Ecco cosa è successo.Le motivazioni della loro scelta vanno ricercate in “”, libro che racconta i retroscena del duo musicale. Sul post scritto su Instagram hanno precisato: “Il 3 maggio, chiuderemo questa fase della nostra vita. Leggendo questo libro avrete capito che la nostra storia è stata bellissima, speciale, irripetibile ma anche intensa e faticosa”. I due hanno spiegato che l’intensità della loro carriera musicale li ha coinvolti in undi impegni sempre più numerosi. Il concerto all’, prevista per il 3 maggio 2020, sarà l’ultimo del duo. Ecco il post pubblicato suHanno prodotto quattro album tra cuiche contiene la hit che ci ha fatto ballare per tutta l’estate, “”. Il libro del duo, invece, uscirà ilin tutte le librerie. Nel post hanno dichiarato di aver scritto questo libro “perché sentivamo di doverlo spiegare a tutti coloro che hanno creduto in noi, per far comprendere meglio la nostra scelta. Abbiamo sempre condiviso tutto, sin dall’inizio, ed era giusto farlo anche ora”. Il messaggio, che ha già scatenato la disperazione delle fan, si chiude così: «».