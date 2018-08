X Factor, chi sostituisce Asia Argento?

Ebbene sì, la decisione di Sky è ormai definitiva: Asia Argento è fuori da x Factor. La nuova scelta nella giuria, ma ormai ex giudice è stata costretta ad abbandonare il programma. Nonostante il suo allontanamento, quest’estate le selezioni e i casting per la nuova stagione di X Factor sono conclusi e registrati; quindi, per la prima parte del programma vedremmo comunque l’Argento seduta nel banco della giuria in mezzo ai colleghi, Mara Maionchi, Fedez e Manuel Agnelli. Ma a partire dalle live tutto cambia.

AAA cercasi giudice per X Factor 2018

Chi sostituisce Asia Argento a X Factor?

Dal 6 settembre su Sky Uno andrà in onda la nuova stagione di X Factor. Ma Sky ha un bel grattacapo tra le mani: chi potrà sostituire Asia Argento nella giuria di X Factor?A una settimana dall’inizio del talent show ancora tutto tace;. E, naturalmente, questo silenzio ha scatenato mille ipotesi sul possibile sostituto., ex giudice, era tra i favoriti,. Improbabile anche il ritorno di, in quanto già impegnata nelle riprese di Temptation Island.Nella rosa dei papabili sostituti figurano, famosa speaker di Radio Deejay e la cantante regina dell’estate 2018 grazie alla sua hit Da zero a cento,. Non mancano nomi stranieri come, attrice e cantante, con un’esperienza da giurata alle spalle nella versione inglese di X Factor e, popstar apprezzatissima e anche lei come la Hudson con ben due esperienze nelle giurie dei talent quali The voice UK e proprio X Factor UK. Purtroppo ancora niente di certo, quindi non rimane che aspettare conferme dalla produzione del talent condotto anche quest'anno da Cattelan.