La Casa di Carta 4: trailer e data ufficiale di uscita su Netflix

La casa di carta 4: trailer e data di uscita

La Casa di Carta 4: Nairobi è morta?

Gli altri interrogativi dei fan dopo la terza stagione

La casa di carta 5: presto le riprese

Paolo Ferrara

La terza stagione de “” si è conclusa con molte questioni lasciate aperte, interrogativi e conflitti da ultimare. L’aspettativa di questi mesi è stata tanta che perfino, lo scorso agosto, ha twittato: “Ok Netflix, quando torna La casa di carta?”.Ed ecco che quattro mesi dopo,ha finalmente annunciato la data di uscita della quarta stagione citando lo stesso Stephen King: “Cose d’oro arrivano per coloro che aspettano., tutto qui”.La data di uscita è fissata per iled è già stato diffuso un teaser, nel quale compaiono tutti i membri della banda del professore, girando su uno sfondo nero e indossando le mitiche tute rosse. Proprio negli ultimi secondi del video,è sullo schermo. L'apparizione inaspettata del personaggio, interpretato dall'attrice, ha scatenato le aspettative nei social network e in poche ore è diventato un argomento di tendenza.Nel, il personaggio dal destino più incerto. La terza stagione si era conclusa con la rapinatrice colpita con un colpo al petto dal proiettile di un cecchino durante la rapina nella Banca di Spagna, mentre guardava suo figlio dalla finestra (il piccolo era stato portato lì da un'abile mossa dell'ispettrice Alicia Sierra). Quindi,Non è ancora chiaro se il suo personaggio è destinato a salvarsi, e non ci sono indiscrezioni su questo, a parte il fatto che compaia nel video di presentazione della nuova stagione. Troppo poco per trarre conclusioni: infatti nel trailer si trova un altro personaggio già uscito di scena, Berlino, che appare nella storia attraverso una serie di flashback.Marsiglia farà di più che passeggiare per Madrid? Tatiana, l’ex compagna di Berlino, avrà qualcosa a che fare con la rapina? Raquel collaborerà con la polizia? Scopriremo di più sulla storia dell’ispettore Alicia Serrano? Quale ruolo interpreterà Belén Cuesta?Sono queste alcune delle incognite che hanno fatto nascere decine ditra i fan di tutto il mondo. Sebbene ci siano pochi dettagli rivelati finora, l’attrice, che interpreta nella serie il ruolo dell’ex agenteha avanzato diversi indizi sul futuro dei rapinatori della banda del professore. In un’intervista aha infatti dichiarato che i rapinatori “non si divertiranno nella quarta stagione. Avranno unall’interno della banca. Ci saranno, inoltre, molti drammi all’interno della banda e i rapporti con la polizia saranno molto duri”.Sebbene Netflix non abbia ancora pubblicato il trailer per la quarta stagione, è noto che la storia della band non finirà qui . La serie spagnola di successo presenterà una, le quali riprese cominceranno all'inizio del. A confermarlo è il produttore di. Le stesse informazioni indicano che la quinta stagione potrebbe concentrarsi su una rapina di un istituto finanziario internazionale.