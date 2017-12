Odiate i gruppi WhatsApp? In arrivo una novità per voi

WhatsApp sta testando una nuova funzione sui gruppi. L'amministratore, infatti, potrà decidere per quante ore non si può scrivere sul gruppo, per un massimo di 72, in modo da rendere più gestibili le chat. Con questa nuova funzione, non ci sarà bisogno di silenziare le notifiche fastidiose che arrivano su un gruppo quando arrivano messaggi inutili.

Le cose più odiose dei gruppi WhatsApp

I gruppi WhatsApp saranno finalmente silenziati?

Le cose che, è quando per esempio creiamo unper fare un regalo o una festa a sorpresa a qualche amico/a, e puntualmente si esce fuori tema (oppure ognuno vuole dire la sua) e iniziano ad arrivare una raffica di messaggi inutili e a volte fastidiosi., quando si inizia un discorso e si finisce per scrivere cose inutili e che non c'entrano nulla con la discussione.Anche se è solo una indiscrezione, speriamo che questa funzione venga introdotta, per facilitare la nostra "vita" su WhatsApp, così come lo hanno fatto gli ultimi aggiornamenti - davvero molto utili - per quanto riguarda l'eliminazione dei messaggi inviati pere isenza più necessità di tenere premuto il tasto del microfono. Aspettiamo più informazioni su questa indiscrezione.