I Tiktoker più famosi d'Italia nel 2019

TikTok èdi tutto il mondo, è un social basato sulla creazione di video di massimo sessanta secondi registrando sopra una base. Nel 2017 TikTok si è fuso con Musical.ly, un’altra app che permetteva di condividere video di. Oggi quindi il nuovo TikTok ha una gamma sconfinata di musiche, frasi di film, di serie tv e di programmi tv, che gli utentiper creare contenuti di ogni tipo: come sketch comici, sfide (o challenge) tra utenti, clip che aspirano a diventare dei meme, balletti, parkour, lip sync e così molto altro.Ovviamente l’app è; scopriamo gli incluencer più seguiti.Al quinto posto troviamo la bellissima Elisa, consu Tik Tok. A soli 16 anni con i suoi brevi video dove balla e recita ha già conquistato tutti i suoi coetanei e non solo. Frequenta da qualche anno ile la sua materia preferita è il, ma il suo sogno nel cassetto è quello di diventare unaIl quarto posto è occupato invece da Virginia, con ben. Virginia è una ragazza del 2000, quindi ha attualmente 19 anni, ha iniziato a stare sul web aprendo un canale, dove ha iniziato a postare vlog personali sulla sua quotidianità. E’ sbarcata su Tiktok da più di un’anno ed è già tra iAl terzo posto troviamo Marco, un giovine diciassettenne che contadi fan su TikTok. Ha iniziato tra youtube e TikTok a, postando video di reaction e coreografie di canzoni famose. La suanon sono passate inosservate, ma, anzi, hanno riscosso molto successo.Il secondo gradino del podio è occupato da due gemelle molto apprezzate,. Cassandra e Melissa, che hanno un seguito di oltredi follower, sono due gemelle nate nel 2001 a, ma originarie del Perù. Le gemelle nell 2018 hanno persinodal titolo “”, che parla delle gioie e delle difficoltà della vita daNella classifica per follower la medaglia d’oro va a Luciano Spinelli che con i suoidi seguaci è l’influencer italiano più seguito su TikTok. I suoi video cone senza particolari effetti visivi, ma piùl’ha portato a conquistare milioni di fan.