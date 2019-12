Google, ecco le parole più ricercate nel 2019

Google Trends, ecco le parole più cercate nel 2019

Siamo arrivati all'ultimo mese dell'anno e, come di consueto, è tempo di bilanci. Nemmenosi sottrae alla tradizione e ha pubblicato i dati delle ricerche relative al 2019. Lo strumento utilizzato è, uno strumento di analisi grazie al quale è possibile conoscere quali sono le parole chiave più ricercate sul motore di ricerca di Google., come ogni anno, condivide i trend più interessanti dei 12 mesi passati dividendoli in liste: ci sono le parole emergenti, i personaggi, fai da te, come fare, cosa significa, i perché, le mete di vacanza, le ricette, i biglietti degli eventi. Lanel corso dell'anno è stata invece "perché è caduto il governo".Skuola.net vi svela le parole più ricercate dagli italiani nel 2019 su Google.Al decimo posto tra le parole più ricercate c'è, ossia il cattivo affrontato dagli Avengers. Ad aprile è uscito l'ultimo film dedicato ai protagonisti della Marvel. Tra l'altro Avengers: Endgame ha fatto segnare l'incasso migliore di sempre, ben 2,79 miliardi di dollari.Al nono posto c'è, 27 anni, vincitore del Festival di Sanremo con la canzone "Soldi", brano che ha sfiorato la vittoria anche all'Eurovision Song Contest (secondo posto). La sua vittoria al Festival, ottenuta al voto di stampa e giuria, è stata contestata perché il pubblico, tramite il televoto, preferiva Ultimo.Altra ricerca in ambito canoro. All'ottavo posto c'è, cantante scomparsa nel 1995. Nel 2019 è uscito il film biografico "Io sono Mia" interpretato dall'attrice Serena Rossi. Un ritratto appassionato dell'indimenticata cantante calabrese.Al settimo posto c'è, film diretto da Todd Phillips con la grande interpretazione di Joaquin Phoenix. La pellicola, malgrado il successo (premiato dalla stampa e dal pubblico), ha avuto tante critiche per le scene cruenti: in Italia, infatti, è vietata ai minori di 15 anni.La parola dell'anno, in ambito politico, è sicuramente. La crisi politica avvenuta nei mesi di agosto e settembre ha tenuto con il fiato sospeso milioni di italiani. L'8 agosto Salvini ritira il sostegno al governo, il 20 agosto Conte annuncia le sue dimissioni, poi si forma un governo con M5S e PD, il 5 settembre si forma il Conte Bis con Lorenzo Fioramonti ministro dell'Istruzione.Il 2019 sarà l'anno che sarà ricordato per la scompara di, noto attore americano, scomparso lo scorso 4 marzo dopo essere stato vittima di un ictus. Perry era noto per aver interpretato il personaggio di Dylan in Beverly Hills 90210.Il 2019 è stato l'anno delle. Gli italiani, come il resto degli abitanti dell'Ue, hanno votato per il rinnovo del Parlamento europeo. A vincere le elezioni è stata la Lega di Salvini che ha conqustato 28 seggi, 19, invece, quelli del Pd, 14, invece, al M5S.Un simbolo dell'Italia del '900 rimane ancora in auge nel 2019. Stiamo parlando diche ottiene il gradino più basso del podio nelle ricerche Google del 2019: l'edizione 2019 è stata condotta da Claudio Baglioni con Claudio Bisio e Virginia Raffaele. L'ultima serata, quella del 9 febbraio, è stata indicata come quella più vista in Tv dell'intero anno.Al secondo posto c'è, la storica cattedrale di Parigi che ha subito un devastante incendio il 15 aprile scorso. Solo uno straordinario lavoro dei pompieri ha evitato il peggio e salvato un patrimonio dell'umanità.Al primo posto c'è, la presentatrice de Le Iene scomparsa lo scorso 13 agosto dopo aver lottato per più di un anno contro il cancro. Una lotta che ha affrontato sempre con il sorriso e grande coraggio, ma che purtroppo l'ha vista soccombere.