Singles' Day 2019, tutti i siti in cui puoi trovare gli sconti

Festa dei Single: cos'è e perché si festeggia

Sconti Singles' Day 2019: i negozi che aderiscono

La ricorrenza è nata in Cina e si festeggia ogni anno l'11 novembre non a caso. E' infatti una data in cui ricorre solamente il numero 1, con chiaro riferimento al numero primo (e solitario) per eccellenza. L'iniziativa è stata creata dagli studenti dell'Università di Nanchino e a poco a poco si è diffusa in tutto il mondo con feste, tradizioni ma, soprattutto, occasioni per lo shopping, in particolare online. Il Singles' Day, infatti, si sta sempre più affermando come una sorta di Black Friday di origine asiatica che ha facilmente contagiato tutto il pianeta. Ad approfittarne è soprattutto il mega colosso online AliBabà, che ogni anno con l'iniziativa muove milioni e milioni di dollari, arrivando a quote addirittura maggiori del famoso Black Friday di fine novembre.