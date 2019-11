Black Friday 2019, gli sconti da non perdere: la lista completa

Black Friday 2019 Amazon

Ormai il conto alla rovescia perè iniziato e scorre sempre più veloce: in attesa del Black Friday 2019, il giorno più atteso dell’anno in materia di allettanti sconti, in queste ore stanno già iniziando a circolareSono moltiche si stanno arricchendo di offerte in questi giorni: ecco la lista dei marchi che aderiscono alla settimana del Black Friday e che anche in questi giorni ospitano offerte allettanti.Guarda anche:Il sito diè puntellato di, di durata breve ed estemporanea, che si susseguono su vari prodotti, diversi ogni giorno. Immediatamente successivo al Black Friday e ugualmente allettante per le offerte specificamente dedicate a prodotti hi-tech e nel settore elettronico è invece ilche su Amazon avrà luogoClicca qui per visualizzare la pagina dedicata al Black Friday.Anche sul sito di Mediaworld, una delle catene più importanti in Italia di elettrodomestici ed elettronica, cominciano già a profilarsi offerte, soprattutto su, in attesa del boom di quelle previste per il Black Friday vero e proprio.Clicca qui per visualizzare la pagina dedicata al Black Friday.Il sito di Unieuro non è da meno rispetto agli altri colossi e ha già allestito la sua pagina dedicata al Black Friday in arrivo. Tra le offerte, quelle susono fra le più attese.Clicca qui per visualizzare la pagina dedicata al Black Friday.Nemmeno lo store online di Euronics è rimasto immune dall’ondata di sconti in arrivo: ha infatti già allestito e attivato la sua pagina dedicata al Black Friday, dedicando parecchie offerte soprattutto aClicca qui per visualizzare la pagina dedicata al Black Friday.Sconti su vari prodotti diarrivano anche sul sito di Trony che ha già attivato la propria pagina ad essi dedicata.Clicca qui per visualizzare la pagina dedicata al Black Friday.Per il settore che riguarda le ultime frontiere dellae dellain generale, il colossonon poteva certo sottrarsi al Black Friday.In attesa di sconti sue su, è possibile visualizzare la pagina in cui sono già attivi sconti su altre categorie di prodotti.Clicca qui per visualizzare la pagina dedicata al Black Friday.Anche su Ebay approda il Black Friday! Poiché si tratta di un sito non specializzato in particolari categorie di prodotti, ma che ospita invece ogni genere di merce, è possibile rintracciarecercate.Clicca qui per visualizzare la pagina dedicata al Black Friday.Per gli amanti dei viaggi ci sono buone notizie: sul sito di una tra le compagnie low cost più famose al mondo, sono previstidi tutti i tipi, sia singoli sia andata e ritorno.Clicca qui per visualizzare la pagina dedicata al Black Friday.Gli sconti contagiano anche il mondo dello sport: sul sito di Decathlon è stata allestita un’apposita pagina dedicata al Black Friday, anche se in realtà alcuni sconti sono già iniziati.Clicca qui per visualizzare la pagina dedicata al Black Friday.Per chi amainvece, anche il marchio internazionale Adidas partecipa agli sconti. Le scarpe con le tre strisce laterali, simbolo del marchio per eccellenza, saranno tra le più ricercate.Clicca qui per visualizzare la pagina dedicata al Black Friday.Anche su sito di Asos, punto di riferimento per molti per acquistare regali di Natale, sarà possibile sbizzarrirsi con, con offerte anchesu tutti i capi firmati daiClicca qui per visualizzare la pagina dedicata al Black Friday.Anche coloro che amanosaranno accontentati dall’ondata di offerte: il sito della profumeriaha aderito agli sconti che si protrarranno, rinnovandosi, fino alClicca qui per visualizzare la pagina dedicata al Black Friday.