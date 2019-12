La scrivania tech ideale per ogni studente

Notebook Asus Vivobook S15

A pochi mesi dalla ripresa degli studi probabilmente si sente la necessità di rinnovare l’equipaggiamento per lo studio a casa, se non tutto almeno qualche componente.di tutto quello che ci serve per studiare è fondamentale pere la ricerca di informazioni, scrivania che al giorno d’oggi è sempre più tecnologica.Per aiutarvi nella scelta, abbiamo messo insieme alcuni prodotti che potrebbero fare al caso vostro, perBello da vedere e ancora più da utilizzare, il Vivobook S15 di ASUS. Il design è completamente in metallo con tanto di tastiera abbinata, molto bello il display 1920x1080 NanoEdge da 15,6” senza cornice che permette di contenere al massimo le dimensioni dello schermo (e quindi del notebook) e contemporaneamente avere la più ampia superficie visiva possibile, con un rapporto schermo-corpo dell’88%. Nel modello S532FL all’interno è presente un processore Intel Core i7 di ottava generazione, 8 GB di RAM (ma ne supporta fino a 12), scheda grafica NVIDIA GeForce MX250 da 2 GB e un velocissimo hard disk SSD da 512 GB. Senza dubbio caratteristiche hardware di prim’ordine, che permettono al Vivobook S15 di far, oltre a naturalmente ogni tipo di videogioco. Quello che lo distingue dai notebook di vecchia generazione è la presenza dello, nel suo aggiornamento il touchpad a colori interattivo si rivela ancora più utile per accedere facilmente alle applicazioni preferite. Basta un clic per trasformarlo da touchpad a secondo schermo touch, cosi da cambiare canzone su(preinstallato), aprire la calcolatrice per un rapido calcolo, prendere un appunto al volo e molto altro, il tutto mentre si sta navigando, compiendo una ricerca o altro., risoluzione e risparmio energetico compresi, mentre la camera integrata permette di sbloccare il notebook tramite un veloce riconoscimento facciale. Se volete usarlo anche per guardarvi qualche film mentre siete comodi nel letto, oltre al bel display descritto in precedenza avrete a disposizione anche un audio by Harman Kardon diPrezzo: da 899 Euro.Questa innovativa e versatile, oltre ad illuminare in modo soft, progressivo eregolabile,anche contemporaneamente, attraverso la portae tramite la postazione disulla base della lampada. Grazie ai suoiè in grado di fornire una, con unrispetto ad una comune lampada da tavolo. I comandi touch permettono regolazioni accurate della intensità di luce. Queste caratteristiche rendono la lampada unadatto ad ogni ambiente, inoltre permette ditramite lospeaker Bluetooh incorporato.Prezzo: 59,90Design elegante e una grande attenzione all’ingombro: il nuovo Space Monitor di Samsung si presenta con un aspetto minimalista e con un morsetto che permette di fissarlo alla fine della scrivania,. Lo Space Monitor Si può inclinare liberamente avanti e indietro per trovare la giusta posizione eo abbassarlo fino alla superfice della scrivania. Anche se è stato sviluppato per la produttività, lo Space Monitor può essere impiegato con dignità anche per il, anche se non è un monitoro con prestazioni gaming avanzate. Lo Space Monitor di Samsung è disponibile nei formati 27” con risoluzione QHD e 32” con risoluzione 4K UHD entrambi i formati sono 16:9 e sono disponibili al prezzo rispettivamente di 429 e 529 Euro.Si tratta di una combinazione di, la tastiera è compatta e provvista di un tastierino numerico a 12 tasti con scelta rapida FN, mentre il mouse dalla forma liscia e arrotondata può essere usato con entrambe le mani. Tanta l’autonomia, con una sola carica la tastiera può funzionare per 18 mesi e il mouse per 36, entrando in modalità risparmio energetico quando non sono in uso., mentre la portata di 10 metri del wireless a 2.4 GHz consentirà di usarla comodamente anche dal divano o dal letto in caso il PC sia lontano.Prezzo: 49,99 EuroSe mentre studiate adorate, questesono capaci di riprodurre i suoni con la profondità di uno studio di registrazione. Grazie alle funzionie Smart Pause, le MOMENTUM Wireless III si accendono in autonomia quando vengono indossate e, mettendo in pausa la traccia in ascolto, inoltre il sistema a tre pulsanti consente il controllo dei comandi con un semplice tocco ed è in grado di connettersi istantaneamente ai sistemi di assistenza vocale come Siri e Google Assistant. Go, al contrario, attivando il sistema Transparent Hearing, si potrà evitare di perdere la percezione del luogo circostante. Il rivestimento dell’archetto e ie i dettagli in acciaio inossidabile conferiscono loro un design essenziale e ultramoderno, garantendo contemporaneamente robustezza e durata nel tempo. Purtroppo come vedete dal prezzoPrezzo: 399 EuroÈ una vera e propria stazione di ricarica wireless chese si possiede uno smartphone compatibile basterà semplicemente appoggiarlo all’apposito sostegno per ricaricarlo, mentre un secondo smartphone potrà essere ricaricato collegandolo al connettore a fianco e appoggiandolo a un secondo sostegno. Se siamo utentie oltre a un iPhone possediamo un Apple Watch, potremo ricaricare anch’esso appoggiandolo all’apposito connettore sull’asta in alluminio che vedete nella foto.Prezzo: 139,99 Euro