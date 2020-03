iostoacasa: tutti i VIP, cantanti e influencer che rispettano la quarantena

#Iostoacasa: Tutti gli influencer che #restanoacasa

In questo momento di emergenza ognuno di noi deve fare la propria parte per cercare di contrastare. Una delle precauzioni messe in atto dal nostro Governo nella serata di ieri è stata quella di, ovvero la zona a maggior rischio di infezione,. Cosa comporta tutto ciò? Il primo effetto tangibile sulla vita di ciascuno di noi riguardaE proprio per questo motivo è diventato importante far passare il messaggio di, salvo in casi di emergenza o necessità. Per divulgare il più possibile questa comunicazione sono scesi in campo moltissimiche in queste ore rivolgono ai propri followers inviti a non lasciare le proprie abitazioni, divulgando gli hashtagLa lista delle web star sia social che del mondo dello spettacolo che in queste ore si stanno mobilitando per rassicurare i propri fan e per invitarli ad essere prudenti e a non uscire senza reale bisogno. Ecco alcuni degli appelli video e dei post più incisivi in merito.dei Pinguini Tattici Nucleari ricorda che "C'è un tempo per ogni cosa", e sicuramente questo non è il tempo ideale per uscire.Ma anche i, come band, dal profilo Instagram chiariscono come la pensano:invita i suoi seguaci a rimanere a casa, elencando tutto ciò che si può fare nella tranquillità della propria abitazione.Inveceha preferito dedicare ai suoi fan una canzone per convincerli a rimare a casa.tramite videomessaggio lancia il suo appello per far sì che i sui seguaci stiano a casa con i propri cari.invece pubblica una sua foto ai fornelli, sempre accompagnata dall'immancabile hashtag #iorestoacasa.dal canto suo è tornato a fare scherzi telefonici come lui sa fare, ovviamente sempre restando in casa.Ancheha deciso di fare un tuffo nel passato, senza parrucche, ma semplicemente per propagandare il messaggio #iostoacasa.Immancabile poi la, attivissima sul fronte dell'impegno sociale in queste ore, infatti solo ieri ha lanciato una raccolta fondi per cercare di aiutare economicamente l'Ospedale San Raffaele di Milano che nelle ultime settimane è stato messo a dura prova dall'emergenza sanitaria. E quindi stamattina, dal divano di casa, ha condiviso anche lei una foto con l'hashtag #iostoacasa.Ultimo, ma non per importanza, ancheha deciso di dedicare una serenata ai propri seguaci invitando tutti a rimanere a casa.