Hai un QI di 150? Scoprilo risolvendo il rompicapo

6 + 4 = 210

9 + 2 = 711

8 + 5 = 313

5 + 2 = 37

7 + 6 = ???

Hai sempre sospettato di essere super intelligente ma non ne hai mai avuto le prove? Risolvi questi rompicapi virali sul web e potrai scoprire se hai 150 di QI.Guarda ancheUn rompicapo virale di origine giapponese ha letteralmente spopolato per mesi sui social e te lo riproponiamo per farvi divertire un po'. Se ancora non lo conosci, dovresti provarlo: quanto meno per scoprire se hai un quoziente intellettivo da genietti, ben 150 QI. Se pensi di essere più brillante della media, ti basterà calcolare quanto fa 7+6. Eh no, aspetta: non è così semplice. Risolvi questo quesito logico:La soluzione? Eccola qui:Sei riuscito a risolvere il primo indovinello? Sei un vero genio!Per questo ti mettiamo alla prova con un altro rompicapo che ha fatto impazzire la rete per diverso tempo. Te lo ricordi? La domanda è molto semplice:Ecco il testo dell'enigma:"Cheryl vuole far indovinare la data del suo compleanno a due nuovi amici, Albert e Bernard. Ma lo fa fornendo 10 date possibili: 15, 16 e 19 maggio; 17 e 18 giugno; 14 e 16 luglio; 14, 15 e 17 di agosto. Poi dice ad Albert qual è il mese giusto, ma non il giorno. A Bernard dice il giorno ma non il mese.A quel punto Albert dice: "Io non so quando è il compleanno di Cheryl, ma so per certo che nemmeno Bernard lo sa".Bernard risponde: "All'inizio non sapevo quando fosse il compleanno, ma ora lo so"Albert: "Allora anche io so quando è il compleanno"Per la soluzione clicca qui! Se sei ancora in vena di accettare un ultima sfida, ecco l'indovinello che - leggenda vuole - è stato formulato da Einstein in persona. Secondo il grande fisico, il 98% della popolazione mondiale non sarebbe stata in grado di risolverlo.Sei nel restante 2%? Risolvilo:"In una strada ci sono cinque case dipinte in cinque colori differenti.In ogni casa vive una persona di differente nazionalità. Ognuno dei padroni di casa beve una differente bevanda, fuma una differente marca di sigarette e tiene un animale differente."Domanda: a chi appartiene il pesciolino?Ecco alcuni indizi:1) L'inglese vive in una casa rossa.2) Lo svedese ha un cane.3) Il danese beve tè.4) La casa verde è all'immediata sinistra della casa bianca.5) Il padrone della casa verde beve caffé.6) La persona che fuma le Pall Mall, ha degli uccellini.7) Il proprietario della casa gialla fuma le Dunhill's.8) L'uomo che vive nella casa centrale, beve latte.9) Il norvegese vive nella prima casa.10) L'uomo che fuma le Blends, vive vicino a quello che ha i gatti.11) L'uomo che ha i cavalli, vive vicino all'uomo che fuma le Dunhill's.12) L'uomo che fuma le Blue Master, beve birra.13) Il tedesco fuma le Prince.14) Il norvegese vive vicino alla casa blu.15) L'uomo che fuma le Blends, ha un vicino che beve acqua.Non sai risolverlo? Scopri la soluzione nel video di questo utente YouTube: