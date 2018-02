Quiz di matematica impossibile: sapresti risolvere l'indovinello cinese?

Non è un caso raro trovarsi davanti a un problema di matematica e pensare: "Ma questa domanda è assurda!". E' capitato a tutti. Peccato che spesso è assurda solo per noi comuni mortali, e non per il primo della classe, che in meno di un minuto ha già la soluzione e un compito da 10.

Stavolta però la domanda è assurda sul serio. Alcuni poveri studenti cinesi di quinta elementare si sono ritrovati sul banco questo quiz: "Una nave trasporta 26 pecore e dieci capre: quanti anni ha il capitano?". Inutile dire che è scoppiato il panico, non solo in classe, ma anche in tutto il mondo, visto che l'incredibile problema ha fatto il giro del web. Tanto che l'assessorato all'Istruzione cinese ha dovuto motivare la scelta del quesito. Ma la soluzione, esiste?

Pecore, capre, capitani: ma perchè?

Quale risposta?

Gli studenti hanno provato a rispondere come potevano: chi ha risposto "36" prendendo in esame i soli dati numerici forniti (anche se nulla azzeccavano con il capitano), chi (un po' più furbetto) ha intravisto il tranello e ha risposto che il conducente della nave deve essere maggiorenne, altri si sono semplicemente arresi. Ma perchè mandare in crisi tanti studenti indifesi? La risposta proviene come accennato dall'assessorato all'Istruzione cinese: "L'intento era di esaminare la capacità critica e l'abilità di pensare in modo indipendente" degli studenti "perchè alcune ricerche hanno dimostrato che gli alunni cinesi difettano del senso di consapevolezza critica in merito alla matematica".La più sensata sembra sia questa: in Cina per avere la patente nautica bisogna avere 23 anni e altri cinque per poter condurre un cargo. Quindi il capitano che trasporta capre e pecore deve avere almeno 28 anni. Ci sareste arrivati?