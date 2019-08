I tipi da Instagram più insopportabili in vacanza

1. Il perfezionista

2. L’Insta-partner

3. Il re e la regina del selfie

4. Il photobomber

5. L’esagerato

6. Il food lover

7. L’amante delle foto di famiglia

8. Il geek

9. Il cecchino

10. Il fotografo

Per glipiù incalliti, quelli per cui postare è davvero vitale, l’estate è certamente la migliore stagione per mostrare il loro talento in fatto di scatti. Non c’è panorama, pietanza o situazione che sia esente da esser fotografata e ovviamente subito condivisa.infatti, è ormai diventato per molti un vero e proprio compagno onnipresente, di cui non si può fare a meno. Per altri, invece,e postare non viene vista certo di buon occhio, anzi può essere fonte di fastidi. Volagratis.com ha infatti svelato attraverso un sondaggio quali sono leCurioso di saper a quale categoria appartieni? Cosa aspetti, leggi l’articolo!Il 33% dei viaggiatori intercettati da Volagratis.com ha dichiarato di non sopportare coloro che riescono a fare, o a farsi fare,Andare in vacanza con unvuol dire esser sottoposti a lunghe ed estenuanti attese mentre lui prova infinite pose davanti al suo smartphone!Avere come partner un soggetto di questo tipo può essere davvero molto faticoso, nonostante la vacanza. Ben il 31% delle dei viaggiatori proprio non sopporta quando, a causa del partner, si è costretti a mettersi incon il solo scopo di far apparire l’altro nel migliore dei modi!I più esperti sanno che l’esito di una foto, soprattutto di un selfie, dipende molto dall’Queste ‘conoscenze’, però, mettono a dura prova i compagni di viaggio, quasi un terzo dei viaggiatori lo ha dichiarato, che sono costretti ad attendere che venga trovataE’ il classico tipo che appena capta che si sta per scattare una foto,rovinando spesso le foto di tutti. A non sopportarloè circa il 20% dei viaggiatori.Fotografare lo stesso monumento o pietanza usandoQuesta tipologia di instagrammer può mettere a dura prova la buona riuscita della vostra vacanza: due viaggiatori su dieci hanno avuto la sfortuna di incontrarlo.Se fino a qualche tempo fa, una volta a tavola, si iniziava a mangiare dopo aver detto la preghiera di routine adesso guai a prendere forchetta e coltello se non è stato fatto loo alla tavola. Questo atteggiamento infastidisce il 17% dei viaggiatori.Non solo a Natale o ai compleanni, c’è chi allanon rinuncia neanche durante le vacanze. Fare questo tipo di foto, che infastidisce il 16% dei viaggiatori, rischia di essere una vera e propria tortura: la ricerca dello scatto perfetto può durare tanto, troppo!Difficile da sopportare in vacanza, come confermano il 15% dei viaggiatori, è l’amicoche ha bisogno di un’ora per preparare tutta l’attrezzatura prima di fare un semplice scatto. Al suo smartphone, infatti, è collegato di tutto!Così come un predatore, il cecchino una volta che punta quella che ritiene la ‘posizione perfetta’ non la molla, costi quel che costi. Può anche attendere per ore, se ha deciso chenon c’è niente e nessuno che può farlo desistere. Ecco perché il 15% dei viaggiatori proprio non lo sopporta in vacanza.Se tra i compagni di viaggio c’è unil rischio è solo uno: che ti chieda una foto. Oltre all’ansia di riuscire a portare a casa uno scatto decente arriva anche il timore della sua reazione. Insomma, meglio evitare di trascorrere le vacanze con una soggetto del genere, come ha affermato il 15% dei viaggiatori!Manlio Grossi