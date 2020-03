Amazon, priorità ai beni di prima di necessità: ecco cosa cambia

Amazon dà priorità ai beni di prima necessita e blocca molti altri prodotti: ecco perché

L’emergenza sanitaria in cui ci troviamo, lasciando aperti solo i punti vendita che commerciano beni di prima necessità. Proprio per questo moltissime persone in queste ore, cercando di accaparrarsi i prodotti via web. Per chi pensava che così facendo avrebbe ricevuto subito ciò che desiderava c'è stata 'un'amara' sorpresa.infatti negli ultimi giorniritenuti non strettamente necessari: scopriamo insieme perché.L’azienda leader dello shopping online nelle scorse settimane, a causa della quarantena forzata, ha registrato un. Tuttavia, vista l’elevata richiesta, e vista la, Amazon ha messo in atto diverse strategie: la prima ha visto l’inserimento dell’opzione “”, anche se si aveva all’attivo(che normalmente garantisce la spedizione rapida e senza costi aggiuntivi), su tutti gli ordini, nella speranza che gli utenti stessi fossero invogliati a dar priorità alla spedizione dei soli beni di vera necessità quotidiana. In secondo luogo però ha poi deciso in modo definitivo di. Tutto ciò che non rientra in queste categorie è stato declassato definitivamente a consegna normale, anche se si è in possesso dell’Amazon Prime. A deciderlo è stata l’azienda stessa tramiteconsultabile sul loro sito che notifica la necessità “poter ricevere, rifornire e spedire più rapidamente questi prodotti di prima necessità ai clienti”.