Nuovo iPad per studenti: low cost e semplice da usare

Ebbene sì, la Apple ha realizzato un nuovo iPad, fatto apposta per gli studenti.

E' stato lanciato in occasione dell'evento Apple Education martedì 27 marzo, ed è già possibile acquistarlo online.

Ma quali saranno le sue funzionalità?

Un post condiviso da Skuola Net (@skuolanet) in data: Mar 17, 2018 at 8:32 PDT

I vantaggi per gli studenti

Il costo in Italia

Ha uno schermo da 9.7 pollici, fotocamera frontale e posteriore, touch ID e infine, la novità,, che funzionerà allo stesso modo dell’Il dispositivo ha un’autonomia di, una fotocamera posteriore da 8 megapixel che supporta video fino a 1080p, una fotocamere frontale ad alta risoluzione ed infine, pesa complessivamenteDurante la presentazione del 27 marzo, il Vice Presidente product Marketing di Apple,ha dichiarato “iPad è la nostra visione del futuro del computing, centinaia di milioni di persone nel mondo lo usano ogni giorno al lavoro, a scuola e per divertimento. Il nuovo iPad 9,7”.Il dispositivo essendo realizzato interamente per essere usato nelle scuole, tramite l’Apple pencil, si potrà usare come se fosse un quaderno. Infine con le app, si potrà creare una vera e propria, dove gli studenti potranno passarsi tra loro in diretta e con facilità,appena assegnati, oppure proprio il professore, potrà inviare e interagire con gli studenti tramite il suo iPad, usando queste app, cosicché lui possa inviare approfondimenti su argomenti appena trattati in classe oppure verificare. Per esempio, se state svolgendo un esercizio di matematica, la vostra prof, potrà vedere dalla cattedra, senza alzarsi,, e verificare se state svolgendo correttamente l’esercizio o no.Il costo del nuovo Ipad si aggira tra i, il prezzo dipenderà dalla memoria e dalle funzionalità aggiuntive che vorrete per il vostro dispositivo.

Luigi Barbieri