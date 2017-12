Le app essenziali per sopravvivere al Natale

Prepararsi per una festività come Natale può essere veramente stancante: i regali agli amici, ai parenti, ai colleghi di lavoro, e poi ancora gli addobbi per la casa, le cose da comprare per imbandire la tavola del cenone e magari un viaggio da organizzare. Insomma tantissime cose da fare in un tempo abbastanza limitato. Non è necessario però farsi prendere dall’ansia: anche se il Natale è alle porte, puoi non farti trovare impreparato grazie a queste utili app. Scopri quali sono!

App per organizzare la lista dei regali

App per una decorazione Top

App per gli auguri personalizzati

A voltefinendo di fare una pessima figura. Per risolvere questo problema arrivano due app molto simili tra loro nel funzionamento:Grazie a queste due app èIn questo modo non dimenticherai di fare il regalo a nessuno dei tuoi amici!Se oltre ai regali devi anchee non riesci proprio a trovare ispirazione, tranquillo perchè c’è l’app che viene in tuo soccorso!Si tratta disecondo uno stile natalizio. I tuoi amici rimarranno a bocca aperta quando verranno a trovarti! Ma non è la sola, perchè ci sono anche Pinterest e Tumblr che raccolgono immagini e molte idee creative da cui potrai prendere spunto!Un’altra applicazione molto interessante èincluso il Natale! Attraverso questa applicazione sarà possibile scegliere le immagini e le scritte da inserire, personalizzando così per ogni tuo amico gli auguri di Natale!