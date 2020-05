Sconfiggi i dinosauri con Al Bano: è nato il videogame

Dalle gaffe alla creatività: arriva Al Bano vs Dino

QUI IL LINK PER GIOCARE: https://bit.ly/albanovsdinos Ragazzi, si dice che le cose più divertenti nascano per caso...... Pubblicato da The_Oluk su Mercoledì 27 maggio 2020

Al Bano vs Dino: come giocare

Fonte: The_Oluk via Facebookdurante un collegamento in diretta da Cellino San Marco conha detto: “Abbiamo sconfitto i dinosauri, sconfiggeremo anche il virus, la razza umana ha sempre vinto”. Il lapsus ha fatto il giro del web scatenando la creatività degli utenti tra meme e video parodia. E se ti dicessimo che hanno anche inventato un gioco? Dai ragazzi diarriva il nuovo videogiocoin cui c’è proprio il cantante che cerca di sconfiggere i dinosauri a colpi di… acuti! Ecco dove trovarlo e come giocarci!Dopo la gaffe del cantante cellinese il popolo della Rete si è sbizzarrito con meme, citazioni e parodie.Degno di nota è il videogioco creato dalla società. Su un post Facebook i creatori,di The_Oluk, hanno commentato l’idea così: “Abbiamo pensato che farsi una piccola risata in questo momento particolare della nostra vita non avrebbe guastato e la nostra speranza è che sia di gradimento anche al diretto interessato, Albano Carrisi”. Il risultato, infatti, è un gioco, programmato da, in cui il cantante, in vesti da cavernicolo, deve affrontare i dinosauri a colpi di acuti. Il design, creato da, è pieno di colori e realizzato in pixel come nei videogiochi 8 bit., invece, si è occupato della musica e dei suoni: dagli acuti per affrontare i dinosauri alla versione polifonica di "" in sottofondo. Dove si può giocare? Su questo sito A prima vista il videogioco può sembrare complicato ma in realtà non è così! Ogni giocatore ha disposizioneper partita e non deve fare altro che cliccare da sinistra o a destra, in base al lato di arrivo dei dinosauri, e sconfiggerli a. Una volta finite le vite il gioco si riavvia e si azzera il risultato mantenendo comunque i record in memoria.