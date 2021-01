C'è la nuova sezione audiobook su Spotify

Spotify si allarga e accoglie anche audiolibri

Frankenstein di Mary Shelley, con la narrazione di David Dobrik

di Mary Shelley, con la narrazione di David Dobrik Narrative of the Life of Frederick Douglass, an American Slave di Frederick Douglass, con la narrazione di Forest Whitaker

of the Life of Frederick Douglass, an American Slave di Frederick Douglass, con la narrazione di Forest Whitaker The Awakening di Kate Chopin, con la narrazione di Hilary Swank

di Kate Chopin, con la narrazione di Hilary Swank Persuasion di Jane Austen, con la narrazione di Cynthia Erivo

di Jane Austen, con la narrazione di Cynthia Erivo Cane di Jean Toomer, con la narrazione di Audra McDonald

di Jean Toomer, con la narrazione di Audra McDonald Great Expectations di Charles Dickens, con la narrazione di James Langton

di Charles Dickens, con la narrazione di James Langton Jane Eyre di Charlotte Bronte, con la narrazione di Sarah Coombs

di Charlotte Bronte, con la narrazione di Sarah Coombs Passing di Nella Larsen, con la narrazione di Bahni Turpin

di Nella Larsen, con la narrazione di Bahni Turpin Red Badge of Courage di Stephen Crane, con la narrazione di Santino Fontana

A partire, una delle più usate piattaforme di streaming musicale del momento,, i primi ad essere entrati ufficialmente e legalmente all’interno di questa piattaforma.Sono in tuttoriguardanti glisu Spotify,InfattiTuttavia i libri introdotti questa settimana sono di tutt’altra natura:. Ecco la lista completa:Per accompagnare gli audiolibri, come riportato da Tomshw.it , in cui, esplorando la storia e adattando le narrazioni e i temi per un pubblico moderno.