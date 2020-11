Sciopero 25 novembre trasporti: principali città e fasce orarie

Trenitalia in sciopero il 25 novembre

In sciopero il 25 novembre anche Trenord

Sciopero trasporti 25 novembre: Atac Roma

Sciopero trasporti 25 novembre: Eav di Napoli

Atm di Milano: Sciopero trasporti 25 novembre

Mercoledì: come mai? A causa di unoInfatti tutto il comparto trasporti ha deciso di incrociare le bracciaAd aderire alle proteste non soloma anche i trasporti locali come. Scopriamone di più.del GruppoDurante lo sciopero, avverte Trenitalia, ciquindi è consigliato ai viaggiatori di prestare attenzione a tutte le comunicazioni diffuse dalle stazioni e dagli organi di informazioni all’interno della stazione e online. Dunque, per quanto riguarda iprevisti in occasione dello sciopero. Non sono previste, invece, modifiche alla circolazione deiDiversa la situazione per quanto riguarda, che comunicaper il suo sciopero del 25 novembre: infatti l’orario in cui il personale di Trenord incrocerà le braccia saràInoltre è stato comunicato cheVeniamo poi alle realtà locali:. Nella Capitale lo sciopero nazionaleproclamato dal sindacato Usb Lavoro Privato.Passando poi a Napoli,. Dunque in questa fascia orario potrebbero insorgere disagi per gli utenti della lineaha fatto infine fatto sapere in una nota che alcune organizzazioni sindacali Autonome di Base hanno: disagi e disservizi potrebbero verificarsi