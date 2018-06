Se la tua università fosse una serie tv

Giurisprudenza: Unforgettable

Economia: How i met your mother

Filosofia: Lost

Lingue: The Big Bang Theory

Psicologia: Devious Maids

Scienze della comunicazione: The Americans

Lettere: Orange is the new Black

Medicina: The Strain

Fisioterapia: The walking dead

Scienze della formazione: The Whispers

Non esiste nulla di meglio per riprendersi da una lunga giornata passata su libri e appunti universitari che una bella puntata della tua serie preferita. O anche due. Meglio ancora, after al pc per guardare tutte le puntate disponibili… Ma si perché no anche quelle che riesci a guardare prima che i tuoi occhi inizino un processo di autocombustione. Anche le serie tv però hanno dei lati negativi: finiscono.La nostra fortuna è che, se ce ne rendiamo conto, anche la nostra facoltà può trasformarsi nel set di una serie televisiva. La redazione di Skuola.net rivisitando le serie tv più amate di sempre vi dice a quale di queste è più vicina alla vostra facoltà Come nella serie tv, la lettera scarlatta che stigmatizza lo studente di giurisprudenza è la memoria. E lo studente di giurisprudenza si sente un po' come la protagonista di questa serie, quando, durante lo studio matto e disperato, vede flash nella sua mente di articoli letti una volta, frasi pronunciate dai professori tra uno starnuto e uno sbotto di tosse, e dottrine viste di sbieco mentre distrattamente studiava. Da questo momento, parte la lotta contro il tempo per ricercare la determinata frase tra appunti e paragrafi.E, puntualmente, il mistero verrà risolto nella prossima puntata.Lo studente di economia è un po' il Barney Gamble della situazione: dedito alle pubbliche relazioni ma non solo, il futuro dell'economista è un'incognita per chiunque non sia del mestiere. E quando risponde a chi glielo chiede, che da grande vuole fare il Trade Market Manager, gli risponde con un grande sorriso accondiscendente e gli chiede delle conquiste sul piano amoroso; argomento sul quale l'economista è sicuramente meno sibillino.Sono anni che cerchi il significato dell'esistenza: da dove veniamo? Perché siamo qui? Dove andiamo? Tutte queste domande affliggono la tua mente di studioso quando cerchi le risposte negli scritti dei più saggi della storia. Il risultato è che ne esci ancora più confuso di prima. E poi a fine giornata trovi una nuova domanda che decide di far capolino dal più recondito degli angoli della tua mente: cosa ci sarà nella botola?… Speriamo solo che la fine della serie non sia così deludente.Tu sei un po' il Rashi della situazione: vorresti aprire bocca ma non riesci, durante il lettorato di cinese. E ogni tentativo di parola risulta un mugugno incomprensibile. Non capisci perché, ma il blocco è congenito. Da quando però sei stato in Erasmus a Berlino ti sei accorto che dopo un paio di birre anche la declinazione dei sostantivi pare una passeggiata.Non importa se le persone che ti circondano ti abbiano notato o no: tu le osservi con attenzione e ne studi gli atteggiamenti, al fine di carpirne i più nascosti segreti… E poi andarli a spiattellare al bar ai tuoi amici del corso. Che, d'altra parte, a te raccontano le loro scoperte, nell'incomprensibile linguaggio degli psicologi.Lo studente di Scienze delle Comunicazioni ha imparato, da bravo comunicatore, a sapersi vendere al meglio. Nasconde la sua identità dietro a interessi affini a quelli dell'interlocutore, giusto per farselo amico ed ottenere un nuovo contatto. Cerca di captare l'incombenza di un evento sociale/matrimonio/battesimo o compleanno che richieda organizzazione al fine di accaparrarsi un ruolo anche marginale nella gestione. Alla faccia del KGB, quelli di scienze delle comunicazione sono le spie del nuovo millennio.Vedi donne ovunque. Capelli lunghi o shatush dappertutto. Profumi che fanno a botte nelle aule. Sguardi che potrebbero accoltellare se si intravede una coppia di vestiti uguali. Lettere è pericolosa per le ragazze.All'ospedale dopo un po' ti abitui. Però quando al primo giro in corsia inizi a sentire tosse e starnuti da ogni lato, temi che il contagio letale sia dietro l'angolo.Hai fatto il tuo primo giorno di tirocinio, e hai dovuto fare un massaggio sportivo a un atleta con non so quale disturbo. Bene. Perfetto. Inizi e dopo un po' senti un sonoro CROCK provenire dalla sua spalla. La povera cavia salta su dal lettino gemendo di dolore e si allontana con andatura claudicante, alla ricerca di qualcuno che gli reinserisca la spalla al posto giusto. Te la sei fatta sotto, vero?"Se fai scienze della formazione sicuramente ti piacciono i bambini"E a te invece no, i bambini terrorizzano da quando durante il tirocinio all'asilo, uno di loro è venuto a presentarti il suo amico immaginario che si diverte a farti il solletico sotto i piedi prima di andare a dormire. Sono due settimane che non riesci a dormire al buio.

E ora prova a lamentarti di non avere tempo per le serie tv!

Andrea Buticchi