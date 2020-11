Rimborso mezzi pubblici per i mesi del lockdown: come richiederlo

Decreto Rilancio, come ottenere il rimborso dei mezzi pubblici

• Autocertificazione in cui si dichiara di non aver potuto utilizzare i mezzi pubblici nei mesi soggetti a lockdown;

• Documentazione che certifica il possesso dell’abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici.



Richiesta rimborsi trasporti pubblici, come farla

Tra le varie disposizioni contenute nel, quella relativa al, ha interessatoche nei mesi dinon hanno potuto usufruire del trasporto urbano e interurbano.Le principali compagnie attive nelle grandi città e nelle varie aree del Paese hanno organizzato in modo indipendente i rimborsi, fissandoper inoltrare laGuarda anche:Le prime informazioni riguardanti la possibilità di richiedere i rimborsi degli abbonamenti dei mezzi pubblici sono giunte solo a metà agosto, in netto ritardo rispetto alla pubblicazione del decreto Rilancio avvenuta a maggio. La prima prerogativa per poter richiedere il risarcimento è sicuramentenel periodo compresoche hanno imposto il lockdown nazionale.Nonostante le differenze fra iv ari gestori del trasporto pubblico, tutti gli utenti interessati al rimborso devono presentare sul portale online delle rispettive compagnie attive sul territorio, i seguenti documenti:Dopo aver inoltrato la domanda,e le compagnie di trasporto possono scegliere se rilasciare unda utilizzare entro 1 anno dalla sua emissione, o seper il periodo di tempo pari a quello in cui è stato impossibile usufruire dei mezzi.Le varie aziende operanti sul territorio presentano differenze nei tempi e nella gestione delle domande dei rimborsi. Tra tutte le società che con tempi e modalità diverse hanno attivato le istanze online dei rimborsi ci sono Trenord TPER (Trasporto Passeggeri Emilia Romagna), ATAF (trasporti nella città di Firenze), AMT (trasporti nella città di Genova), GTT (Gruppo Torinese Trasporti)., la società di traporto pubblico della città di, ha deciso di rilasciareche è possibile. Le domande che sono state presentate sul portale online di Atm , sono state. Al termine della procedura online agli utenti è stato richiesto diche si trovano nelle stazioni metropolitane, l’azienda dei trasporti dellaha fissato i termini di scadenza per presentare le domande al, con un mese di anticipo dunque rispetto a quella milanese. Anche in questo caso le richieste degli utenti in possesso diper i mesi di marzo e aprile 2020 o per quelli in possesso della, sono state accolte e trasmesse interamente online sul sito Atac , dopo la registrazione su My Atac.