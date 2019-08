10 regali da sogno da fare a uno studente fuori sede

10. Hard disk/chiave USB

9. Sneakers

8. Penna Scanner

7. Agenda

6. Deumidificatore personale

5. Borsa/Zaino

4. Calzini

3. Buoni libro

2. Valigia

1. Un tablet

Già doversi allontanare da casa è sempre difficile: bye bye sicurezza familiare, mamma che rimedia tutto ciò di cui hai bisogno, che cucina, che fa il bucato e la spesa, ecc.A maggior ragione, se poi ci si allontana per lo studio, e bisogna iniziare a preoccuparsi da soli delle cose che ci sono necessarie. Quindi un regalo utile è ciò che ci serve per iniziare al meglio la nostra nuova avventura. Ti abbiamo quindi trovato 10 regali che ogni studente fuorisede sogna di avere.Se lo studente in questione è un tipo che utilizza molto il computer per studiare, perché magari ci scarica i libri o ha necessità di fare ricerche o progetti, una memoria esterna, che sia un hard disk o una memoria USB, è ciò che serve per avere il necessario sempre con sé.Gli studenti hanno la necessità di muoversi molto, sia per l’ateneo che per i loro impegni. Quindi un bel paio di scarpe per lunghe camminate che possono essere inossate tutti i giorni sono essenziali.Se poi sei indeciso sul modello, che potrebbe piacere o meno, puoi optare per un buono regalo in un negozio di articoli sportivi per risolvere la pratica.Per i più tecnologici, proponiamo una penna scanner. Venduta in tutti i negozi di elettronica, mentre scrivi scannerizzerà automaticamente il testo e lo salverà su un file che potrai successivamente salvare su computer. Un’ottima idea per avere una copia dei tuoi appunti senza bisogno di riscriverli o scannerizzarli successivamente.Tra impegni universitari, appuntamenti, date di inizio e fine sessioni, avrai bisogno di un oggetto dove segnarti tutto ciò. Bene, l’agenda è quello che fa per te! Inoltre esistono vari tipi di agende che, variando per dimensione e colore, possono adattarsi al gusto di ognuno.Si sa, la maggior parte del percorso di studi di uno studente universitario si svolge d’inverno, con freddo e aria secca che potrebbero disturbare il percorso di apprendimento. Un deumidificatore personale, da mettere vicino la scrivania o il letto, diventa a quel punto indispensabile.Potrebbe essere molto gradita da coloro che girano con molti libri dalle dimensioni più disparate, e magari il loro vecchio zaino non va più bene. Grazie alle dimensioni variabili si può scegliere lo zaino più conforme ai propri bisogni.Anche se può sembrare una pessima idea e non appropriata, fidatevi, di calzini c’è sempre bisogno!Che ci crediate o meno, appena un ragazzo indossa un paio di calzini li condanna a una distruzione irriparabile. Non si sa il perché, ma succede ogni volta. Quindi, a detta nostra, potrebbe essere un ottimo regalo.All'università, si sa, non sempre c’è la possibilità di studiare dalle dispense che troviamo in giro o in rete e a volte bisogna comprare i libri di testo. E quindi, niente di meglio di un buono per l’acquisto dei testi universitari. Può essere anche fatto online e l’importo è libero.Se dovete viaggiare, e un fuori sede viaggia molto, una valigia nuova e capiente è ciò che ci vuole: per metterci il necessario quando si torna a casa o ci si sposta, o per metterci dentro il contenuto del pacco da giù, che per uno studente è la manna dal cielo.Se avete deciso di spendere un po’ di più, un tablet è un ottimo regalo. Infatti consente di prendere appunti, di fare registrazioni, rapide ricerche e di svagarsi con un semplice tap. Non male no!?Riccardo Caracci