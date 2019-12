Contrae l'Hiv durante la tesi, studentessa fa causa all'università

Il contagio in laboratorio: le dinamiche

L’infezione: la vicenda secondo i virologi di parte

Ha dell’la storia riportata dal: sette anni fa una studentessa, manipolando alcuni pezzi diper preparare la tesi di laurea in una università straniera, ha contratto il. Adesso la ex studentessa ha fatto causa all’università ospite e all'università italiana di provenienza. E' primo caso di contagio da virus creato in vitro.Le dinamiche del contagio non sono ancora chiare e il Tribunale di Padova ha già fissato la prima udienza.Sette anni fa una studentessa disi è recata all’estero per finalizzare gli studi universitari e qualche mese un’attività di ricerca sull’ha scoperto di aver contratto il virus. La circostanza le ha distrutto la vita e tornata in Veneto per laurearsi ha sporto denuncia a entrambi gli atenei, quello italiano di partenza e quello ospitante. Competente per l’ateneo italiano è il, al quale ha chiesto unSe la notizia viene confermata si tratterebbe delavvenuto in laboratorio con un virus ricreato in vitro e non circolante nella popolazione. L’avvocato Antonio Serpetti ha inoltre sottolineato che il virus è “” perché i farmaci disponibili sono stati sviluppati sui virus circolasti. La vicenda giudiziaria è nelle fasi preliminari, anche se i giudici hanno già fissato la prima udienza. Per adesso, stando alla sequenza genetica della perizia di parte, il virus contratto dalla donna coincide con quello ricostruito in laboratorio."Voglio sottolineare che siamo nella fase iniziale dell'iter, quindi le nostre valutazioni, seppur di altissimo livello, dato che le analisi sono state effettuate i laboratori molto prestigiosi, sono pur sempre valutazioni di parte. Ora spetta al giudice nominare un perito che effettuerà ulteriori valutazioni e quindi potrebbero ipoteticamente anche determinare un'impostazione diversa", afferma così l’avvocato dell’assistita spiegando che la studentessa si è trovata a utilizzare alcunedi virus Hiv, che però, secondo i loro esperti virologi, si sono ricombinate trasformandosi in infettanti, determinando il contagio.Alla domanda “Cosa è accaduto?” risponde così: “Saranno le indagini a fare luce sulla vicenda. Sta di fatto che la mia cliente si è infettata ed è profondamente provata e sofferente, anche se sono passati 5 anni dalla scoperta. La sua vita è stata stravolta".