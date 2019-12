Cinque falsi miti sull’HIV che devi conoscere

HIV: l’importanza di una corretta informazione

Amarsi non è mai "discordante" , realizzato con NPS

, realizzato con L’HIV ha i capelli bianchi , realizzato con NADIR

, realizzato con E adesso rompiamo il silenzio, realizzato con PLUS

I 5 falsi miti sull’HIV da conoscere

Quasi tutti sanno che l’e che, senza le cure necessarie, può sfociare in breve tempo in una malattia letale. Ma non tutti sanno che, nonostante i progressi della medicina nel campo, il rischio contagio non si è azzerato nel corso degli anni e che il pericolo di contrarre il virus continua ad essere reale anche oggi.L’HIV, purtroppo, non conosce età, genere, orientamento sessuale: la prevenzione è l’unica cosa che può mettere al riparo dall’infezione. Sì, ma cosa vuol dire esattamente fare la giusta prevenzione? Quali comportamenti possono essere considerati “sicuri” e quali, invece, “a rischio”?A volte - soprattutto tra i più giovani - circola una grande confusione. Può succedere anche che, addirittura, le informazioni che arrivano alle orecchie dei ragazzi siano deformate da pregiudizi e luoghi comuni, un “sentito dire” che può rivelarsi molto pericoloso. Il motivo è semplice: questi “falsi miti”, pur essendo del tutto errati, possono condizionare i comportamenti e condurre proprio in situazioni che si vorrebbero (e dovrebbero) evitare. Oppure, provocare paura, allarme e “stigma” quando non è necessario.Da qui l’esigenza di veicolare un’informazione di qualità attraverso campagne di comunicazione efficaci, capaci di intercettare i giovani attraverso l’utilizzo degli strumenti innovativi e, soprattutto, digitali propri dei Millennials e della GenZ. Nasce con questo obiettivo la Campagna di sensibilizzazione "" - http://www.hivaitempidelsilenzio.it : un’iniziativa coraggiosa che si avvale di un sito e di un podcast in tre puntate, per rompere il silenzio su questa patologia e raccontare 30 anni di HIV.In che modo? attraverso la voce dei protagonisti:. Il tutto narrato da un. I podcast, infatti, sono il fulcro dell’iniziativa: ogni puntata narra una pagina di storia di questo trentennio di battaglie, ciascuna dedicata ad una singola Associazione.Ma vediamo quali sono i cinque luoghi comuni che si possono sfatare con una corretta informazione:Questa è forse la falsa credenza più pericolosa di tutte. Grazie ai passi avanti fatti dalla scienza, è possibile controllare il virus dell’HIV evitando che sfoci repentinamente nella malattia di cui è portatore: l’AIDS. Questo permette alle persone sieropositive di avere un’aspettativa di vita simile a chi non ha contratto il virus. Ma è necessario sapere che siamo ancora lontani dal poter dire che esiste una cura risolutiva per chi, purtroppo, risulta positivo all’HIV o è malato di AIDS.Non è raro che, a causa della disinformazione sul tema dell’HIV, si arrivi a veri e propri pregiudizi riguardo a persone che, per il loro stile di vita, vengono stigmatizzati come “soggetti a rischio”. In realtà, è vero che esistono dei comportamenti che più degli altri possono mettere in pericolo la salute, ma questi non possono essere riconducibili così nettamente a “categorie” di persone ben precise: tutti siamo “soggetti a rischio” se ignoriamo le giuste regole di prevenzione. Non solo: sono sempre di più i bambini - soprattutto nelle zone del mondo in cui l’infezione da HIV è particolarmente diffusa - che nascono già sieropositivi. E di certo loro non hanno alcuno stile di vita da colpevolizzare.Niente di più sbagliato. Il virus dell’HIV si trasmette attraverso sangue, sperma, secrezioni vaginali o latte materno. È quindi importante sapere che non è possibile il contagio attraverso saliva e sudore. Ed è altrettanto fondamentale essere consapevoli che tale credenza non provoca altro che una paura irrazionale e immotivata. L’unica conseguenza di questo timore non sarà certo quella di essere più “al sicuro” ma solamente di isolare e stigmatizzare le persone che purtroppo hanno contratto l’HIV.Allo stesso modo, non è veritiero pensare che avere frequenti contatti con una persona sieropositiva sia di per sé un rischio. Essere amici, fare sport, mangiare insieme o condividere esperienze e luoghi con una persona affetta da HIV non può essere considerato un comportamento pericoloso. Dannoso è, invece, allontanarla e contribuire a un processo di emarginazione del tutto ingiusto, soprattutto oggi che la scienza ha fatto sì che, con le dovute cure, si possa quasi azzerare l’aggressività del virus.Anche questa è una credenza pericolosa. Il test dell’HIV, completamente gratuito, è accessibile a tutti e dovrebbe essere fatto periodicamente da tutte le persone sessualmente attive, anche se si trovano in una relazione monogama da diverso tempo. Questo perché effettuare il test è l'unico modo per escludere con certezza la presenza del virus nell'organismo. Anche se il rapporto sessuale non protetto è il modo più comune per esporsi al contagio, è infatti possibile che avvenga tramite scambio di siringhe e altri comportamenti a rischio. Sottoporsi a controlli periodici e al test dell’HIV è una forma di prevenzione che protegge sé stessi e gli altri (e, magari, proprio la persona con cui ci si trova in una relazione monogama).